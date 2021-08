Les 6 infos de la nuit

Mayer toujours au pied du podium

Kevin Mayer ne parvient pas à combler l'écart. Après les épreuves du 110m haies et du lancer du disque, sur lesquelles il a fait le job, le Français, 4e au classement, doit faire la différence au saut à la perche. L'un de ses points forts. Le champion du monde a passé 5,20m. Damian Warner caracole toujours en tête. Ashley Moloney (2e) et Pierce Lepage (3e) ont résisté jusqu'à 5,00m.

Avec un lancer du disque à 48,08m, Mayer reste dans la course

Les hurdlers tricolores frustrés

Ils étaient deux à viser le podium. Finalement, ni Pascal Martinot-Lagarde ni Aurel Manga n'ont pu s'offrir une médaille sur le 100m haies . Manga a été crédité du 8e temps (13"38) alors que "PML", champion d'Europe et 4e à Rio, s'est classé 5e en établissant pourtant son meilleur chrono de la saison (13"16). A six centièmes du podium, constitué de Parchment, Holloway et Levy, dans cet ordre. Frustrant.

Rendez-vous en finale pour le relais 4x100m féminin

Voilà une jolie perf'. Carolle Zahi, Orlann Ombissa-Dzangue, Gémima Joseph et Cynthia Leduc ont bouclé leur relais 4x100m en 42"68, ce qui leur a permis d'obtenir leur ticket pour la finale. Le quatuor bleu a été repêché au temps après avoir terminé 4e d'une série extrêmement relevé, derrière la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la Jamaïque. Ça ne passe pas, en revanche, pour la bande de Jimmy Vicaut, également 4e de sa série mais 11e temps au global. Plus surprenant, le relais américain est également passé à la trappe.

Grosse déception pour Olivier...

Il visait le titre. Il a longtemps semblé en mesure de le décrocher. Il a finalement craqué. Marc-Antoine Olivier n'a pu faire mieux qu'une décevante 6e place sur le 10 km en eau libre . "MAO" a pourtant passé une bonne partie de la course aux avant-postes dans le sillage de Florian Wellbrock, vainqueur final. Le nageur tricolore, lui, a peu à peu reculé dans la hiérarchie. Et laissé la natation française avec une seule médaille, celle de Florent Manaudou.

...et pour les kayakistes

Lui aussi prétendait à une médaille. En argent à Rio, Maxime Beaumont repartira bredouille de Tokyo, après avoir été éliminé en demi-finale de K1, sur 200 mètres. Le Boulonnais de 39 ans, qui disputait ses 3es Jeux, a dû se contenter du 6e temps de sa demie. Même résultat pour Manon Hostens, sur 500 mètres.

Matheron, quel rebond

Il y a un an, il souffrait d'une triple fracture à la cheville. Vincent Matheron a rebondi en se qualifiant pour la finale d'une des deux épreuves de skateboard, le park. Malheureusement, il y a chuté lors de ses trois runs et a échoué au septième rang. L'Australien Keegan Palmer a fait le show pour s'offrir la médaille d'or.

La vidéo de la nuit

L'Australien Keegan Palmer est devenu jeudi le premier champion olympique de park. Et il a fait le show. La preuve.

Le tweet "au plus près de l'action"

Le point sur le tableau des médailles

Ça coince pour la France, désormais dixième au classement. La Nouvelle-Zélande profite de sa force de frappe sur les épreuves de kayak pour passer 8e, devant l'Italie. Les Pays-Bas (11e) et la Corée du Sud (12e) comptent également six médailles d'or, comme la délégation tricolore.

A suivre dès ce matin... et après

Mayer peut-il le faire ?

Deux épreuves pour un petit miracle. Après l'épreuve du saut à la perche, Kevin Mayer n'aura plus que le lancer du javelot (12h15) et le 1500m (14h40) pour faire son retard et accrocher une médaille.

Thomas, l'énorme attente

Il est probablement la plus grosse chance de titre, ce jeudi. Double champion du monde, Benjamin Thomas est le grandissime favori sur l'omnium. Début des épreuves à 8h30. Dénouement à partir de 10h55.

Mawem, dernier sommet à gravir

Les chances de médaille française devaient être doubles. Finalement, parmi les frères Mawem, seul Mickaël sera en mesure de disputer la finale, son frère Bassa étant blessé. Qu'importe, le cadet de la fratrie peut largement viser le podium. Début des épreuves à 10h, avec la vitesse, avant le bloc (11h) et la finale (14h10).

Da Costa veut aller au bout

Il est là "pour l'or et rien d'autre". Steven Da Costa a un rendez-vous à ne pas manquer. Pour la première et probablement unique présence du karaté aux Jeux, le Français, champion du monde en 2018, est en mission. Finale à 14h40.

Les Bleus des sports co en folie ?

Basket, hand, volley. Les trois équipes masculines disputent leur demi-finale. Irrésistibles depuis le début de cette Olympiade, les Tricolores ont l'occasion de réussir un superbe triplé. Rendez-vous en finale pour tout le monde ?

10h00 : Handball – Demi-finale : France - Egypte

13h00 : Basket – Demi-finale : France - Slovénie

14h00 : Volley – Demi-finale : France - Argentine

Les Américains pour se consoler

Ils ont échoué sur le 100m, le 200m et même le relais 4x100m. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Les Américains, particulièrement décevants sur les pistes, comptent sur le 400m pour sauver les meubles. Michael Norman et Michael Cherry sont les représentants US. A suivre à 14h00.

Comment suivre les Jeux Olympiques ?

