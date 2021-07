Les Tops

Androdias-Boucheron, un duo en or

Les héros du jour, ce sont eux. Sérieux prétendants à la victoire en deux de couple hommes, Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ont assumé leur statut et ont décroché la médaille d’or, ce mercredi dans le bassin olympique de Tokyo. Les deux rameurs français ont produit leur effort dans la deuxième partie de course, ce qui leur a permis de distancer les Néerlandais et les Chinois. La première breloque du jour pour le clan tricolore est tombée très tôt. Malheureusement, il n’y en a pas eu d’autres.

Grousset s’invite à la table des cadors

Ce n’était pas gagné d’avance, et pourtant la France sera bien représentée en finale du 100m nage libre, jeudi (4h37). Ses espoirs reposeront sur les jeunes épaules de Maxime Grousset qui, du haut de ses 22 ans, a signé le huitième meilleur temps des demies. Le Néo-Calédonien, qui se retrouve invité aux côtés de Caeleb Dressel, Kyle Chalmers ou encore la sensation David Popovici, n’aura strictement rien à perdre.

Maxime Grousset aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

Les handballeurs et les basketteurs en quart : le sport co français peut sourire

Après un retentissant succès face aux Etats-Unis, on s'attendait à une deuxième victoire d'affilée pour l'équipe de France de basket. Fournier et sa troupe n'ont pas déçu. Les Bleus ont maitrisé la République tchèque (97-77) et ont ainsi validé leur qualification pour le tour suivant et assuré la première place de leur groupe.

Sur un autre parquet, leurs homologues handballeurs ont également fait le job, face à l'Allemagne. Au terme d'une rencontre indécise jusqu'au bout, les Tricolores se sont imposés 30 à 29 et se sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale.

Les tennismen français retrouvent des couleurs

Les derniers Grands Chelems l’ont prouvé de manière assez accablante : le tennis français traverse une période très compliquée. Partant de ce postulat, on ne peut que se satisfaire de voir deux Bleus en quarts de finale du tableau masculin. Surtout qu’Ugo Humbert s’est payé le luxe de renverser Stefanos Tsitsipas (2-6, 7-6, 6-2) , alors que Jérémy Chardy s’est lui, débarrassé de Liam Broady (7-6, 4-6, 6-1). Jeudi, le Lorrain et le Palois affronteront respectivement Karen Khachanov et Alexander Zverev.

Les Flops

Une Bérézina pour conclure un piètre tournoi

Pour se qualifier en quart de finale, il fallait s’imposer par deux buts d’écart face au Japon, ou bien faire un meilleur résultat que le Mexique, qui affrontait l’Afrique du Sud. La marche ne semblait pas infranchissable pour l’équipe de France. Pourtant, les Bleus se sont effondrés lors du dernier match de poule face au pays hôte, avec une défaite 4-0 nette et sans bavure . Avec, en prime, une expulsion plus que justifiée de Randal Kolo Muani après une faute grotesque et dangereuse.

11 buts encaissés en trois matches face à des adversaires abordables sur le papier (Japon, Mexique, Afrique du Sud), trois petits points pris, une identité de jeu inexistante : n'ayons pas peur des mots, ce tournoi est un fiasco pour l’équipe de France. Seule satisfaction : le leadership, la hargne et surtout le talent de buteur d’André Pierre Gignac, qui auront au moins permis aux supporters français d’espérer. Pour les Bleus, les Jeux de Tokyo sont à (très) vite oublier.

Passage à vide pour les judokas

On n’y était pas habitués. Pour la première fois depuis l’ouverture de ces Jeux Olympiques, les judokas tricolores n’ont glané aucune médaille . Margaux Pinot (-70kg) s’est faite piéger dès son entrée en lice par la Grecque Elisavet Teltsidou et s’est inclinée au jeu des pénalités.

Axel Clerget (-90kg) a quant à lui franchi un tour, avant de se heurter au froid réalisme de Noel Van T End, vainqueur au Golden Score par waza-ari. Deux petites déceptions qui ne ternissent cependant pas le très bon bilan des combattants français à Tokyo.

Margaux Pinot aux JO de Tokyo Crédit: Getty Images

Cavagna loin du compte

Il était venu avec de réelles ambitions de podium, mais Rémi Cavagna n’a pas été en mesure de lutter avec les meilleurs rouleurs. Pourtant parti fort, le champion de France 2020 de la spécialité n’a pris que la 17e place du contre-la-montre. Le TGV de Clermont-Ferrand a mis 3’34’’ de plus que la fusée Primoz Roglic, vainqueur de l’épreuve, pour boucler les 44,2 kilomètres de parcours.

Rémi Cavagna (France) / Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

Attendus au tournant, les volleyeurs n’ont pas répondu présent

Face à l’Argentine, l’équipe de France de volley avait l’occasion de prendre une bonne option dans la course à la qualification aux quarts de finale du tournoi olympique. Mais les Bleus n’ont pas su saisir leur chance. Peu en confiance, imprécis, ils se sont inclinés en cinq manches (23-25, 25-17, 25-20, 15-25, 15-13) face à une sélection albiceleste qui est censée être, du moins sur le papier, moins dangereuse que la formation entraînée par Laurent Tillie.

Pour expliquer ce revers, joueurs et membres du staff ont évoqué un trop plein de pression pendant la rencontre. Une chose est sûre : si les Français veulent atteindre les quarts de finale, il faudra travailler sur ce stress et sortir les tripes face à la Russie et le Brésil, lors des deux derniers matches de poule.

France - Argentine - Volleyball - Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

Journée cruelle pour les Bleues du 3x3

L'équipe de France féminine de basket 3x3 était pleine d'espoir après sa qualification en demi-finale du premier tournoi olympique de l'histoire de la discipline. Face aux Etats-Unis, les Bleues sont passées tout près d'un exploit, étant vaincues de justesse par les Américaines (18-16) et à la suite d'une action très litigieuse en fin de rencontre.

Il leur aurait fallu plus de lucidité et plus d'énergie pour ensuite décrocher le bronze. Mais face à la Chine (14-16) , les Françaises ont manqué de fraîcheur et d'un brin de réussite, à l'image de cette dernière possession envoyée directement en touche et les empêchant de recoller. Une décevante quatrième place au final. Deux défaites en deux matches ce mercredi, donc, et une dure journée pour les Bleues, même si leur parcours reste tout à fait honorable.

France - Chine (3x3 basket) Crédit: Getty Images

