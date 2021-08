Les 3 infos de la nuit

Basket : Pas d'exploit pour les Bleus

Ils y ont cru. Jusqu'au bout . Mais à force de courir après le score, les Bleus n'ont pu faire de miracle face aux Etats-Unis, grandissimes favoris de cette finale du tournoi olympique de basket. Malgré un dernier quart temps très tendu, les hommes de Vincent Collet se sont inclinés (87-82). Ils doivent donc se contenter de la médaille d'argent, comme en 2000.

Tokyo 2020 Quand le Brésil de la diversité gagne des médailles, Bolsonaro se tait... IL Y A UNE HEURE

Circulation de balle folle, Luwawu-Cabarrot à la finition : Le chef d'oeuvre collectif des Bleus

Canoë : Bart au pied du podium

Grosse frustration pour Adrien Bart. Longtemps dans la course pour une médaille, le céiste tricolore a finalement échoué au quatrième rang sur l'épreuve de canoë monoplace (C1) 1000 m. C'est le Brésilien Isaquias Queiroz dos Santos qui s'est adjugé le titre, devant le Chinois Liu Hao et le Moldave Serghei Tarnovschi, 3e sur la distance en 2016 à Rio, avant d'être privé de sa médaille à la suite d'un contrôle antidopage positif.

Le céiste français Adrien Bart a terminé 4e de la finale de C1 1 000 m à Tokyo Crédit: Getty Images

Marathon : Jepchirchir devant Kosgei, doublé kényan

Elles étaient attendues, elles ont assumé. Les Kényanes Peres Jepchirchir et Brigid Kosgei ont dominé le marathon , dans cet ordre. La seconde était pourtant favorite sur le papier mais elle a échoué à 16 secondes de sa compatriote.

La vidéo coup d'éclat

Pour se mettre un petit peu de baume au coeur.

Quand Gobzilla assomme Durant : revivez le dunk de Gobert

Le tweet qui place un homme

A suivre dès ce matin... et après

Médaille historique en pentathlon ? Jamais encore un Français n’a remporté de médaille en pentathlon moderne lors des Jeux Olympiques. Après la déception de Clouvel, qui l’avait fait chez les femmes à Rio, vendredi, ils seront deux à espérer décrocher une breloque : Valentin Belaud (19e après l’escrime) et Valentin Prades (11e après l’escrime). Ils n'ont plus le droit à l’erreur avant les épreuves de natation (7h30), d’escrime bonus (8h45), d’équitation (10h15) et de laser run (12h30).

La quête d'une deuxième médaille française en basket. Après la breloque en argent glanée par les messieurs cette nuit face aux Etats-Unis, les féminines voudront imiter leurs homologues masculins en allant chercher le bronze face à la Serbie (9h00). Mais attention, les Serbes sont habituées à jouer la troisième place aux JO puisqu’elles avaient décroché le bronze à Rio en 2016….

La déception des Bleues après leur défaite en demi-finale contre le Japon, aux Jeux de Tokyo. Crédit: Getty Images

La revanche pour Thomas. Seulement quatrième de l’omnium Seulement quatrième de l’omnium où il faisait pourtant office de favori , Benjamin Thomas visera une nouvelle fois la médaille ce samedi, lors de la course à l’américaine qu’il disputera en compagnie de Donovan Grondin à 9h55. Mais les Bleus auront fort à faire aux Italiens, aux Britanniques et aux Néerlandais.

La fin de l’athlétisme de stade. S’il restera encore le marathon messieurs dimanche, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 diront adieu cette après-midi à l’athlétisme de stade avec un programme léger mais prometteur avec notamment le duel attendu sur 1500m hommes (13h40) entre le Kényan Cheriyuot et le Norvégien Ingebrigsten.

Scène étrange : Pourquoi Miller a-t-elle confié (ou échangé) ses chaussures en tribunes ?

Un début d'après-midi de folie pour les sports co ? Vous avez encore un peu de temps pour vous reposer, prendre l'air et vous détendre. Jusqu'à 14h00. Ensuite, il vous faudra avoir des yeux partout. A 14h00, l'équipe de France de handball tentera de décrocher le graal et de prendre sa revanche face au Danemark, cinq ans après la finale de Rio. Quinze minutes plus tard, ce sera au tour des Français du volley de débuter leur finale, face aux Russes. Spectacle et frissons garantis.

Tillie, agacé : "Ngapeth a eu un contrôle antidopage à 6h du matin, quand il s'endormait"

Felix, pour dépasser Lewis ? Au lendemain de sa 3e place sur le 400m, Allyson Felix sera de nouveau en piste pour disputer avec les Etats-Unis le 4x400m femmes (14h30). Une épreuve où les Américaines sont bien sûr favorites et qui pourrait offrir à Felix Au lendemain de sa 3e place sur le 400m, Allyson Felix sera de nouveau en piste pour disputer avec les Etats-Unis le 4x400m femmes (14h30). Une épreuve où les Américaines sont bien sûr favorites et qui pourrait offrir à Felix une 11e médaille olympique , ce qui lui permettrait de dépasser Carl Lewis et devenir l’athlète américain la plus médaillée aux JO, hommes et femmes confondus.

Comment suivre les Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 sont à suivre en direct et en intégralité sur l'ensemble des plateformes d'Eurosport (Eurosport 1 et 2, Eurosport.fr et l'application Eurosport). Pour vous abonner, c'est par ici

Tokyo 2020 La fierté des soeurs Tremble : le retour des athlètes au Trocadéro IL Y A 4 HEURES