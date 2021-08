130 médailles dont 58 médailles d'or. Voilà le vrai bilan, disons plutôt le plus arrangeant pour la France, de la délégation tricolore à Tokyo. Si on attribue une médaille par athlète, et non une médaille pour un podium par équipe, la France récolterait donc 58 titres olympiques ce qui la placerait devant des pays tels que la Chine, la Russie et la Grande-Bretagne. Les victoires des handballeurs, par exemple, rapporterait à elle-seule 16 médailles du plus précieux métal.

L'équipe de France de volley sacrée championne olympique Crédit: Getty Images

Si on y ajoute tous les succès des sports collectifs avec les filles du hand, les volleyeurs, le rugby à 7 et toutes les breloques récoltées par équipes (équipe de France mixte en judo, le fleuret par équipes chez les hommes et les femmes, le sabre par équipes dames l'aviron deux de couple poids léger etc.) le total grimperait beaucoup plus vite que les autres nations.

Seuls les Etats-Unis, qui ont notamment signé le doublé hommes et femmes en basket, et le Japon conservent une tête sur la France, troisième. Et si, pour atteindre l'objectif des 80 médailles, ce tableau des médailles d'un nouveau genre faisait foi à Paris en 2024 ?

Tableau des médailles (une médaille pour chaque athlète engagé)

1. Etats-Unis : 111 en or (288 au total)

2. Japon : 68 en or (125)

3. France : 58 en or (130 au total)

4. Chine : 56 en or (138 au total)

5. Comité Olympique Russe : 41 en or (148 au total)

6. Grande-Bretagne : 37 en or (53 au total)

