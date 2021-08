Les 7 infos de la nuit

Les larmes de Mayer

J'ai le dos bloqué (…), a-t-il dévoilé, en larmes. Cela ne m'empêche pas de tout faire et tant que je pourrai courir et marcher, je peux vous promettre une chose, même si je ne prends pas de plaisir, même si le rendez-vous de ma vie est totalement gâché, je vais continuer." Pas question d'abandonner, donc. Le podium est jouable mais Damian Warner, l'autre favori, a déjà 304 points d'avance. L'or semble déjà hors d'atteinte. Encore un coup dur pour les Bleus de l'athlétisme. Quatrième du décathlon après trois premières épreuves et en-dedans lors du lancer du poids , Kevin Mayer a révélé au micro de France Télévisions, ce mercredi matin, qu'il souffrait d'une blessure au dos depuis son arrivée au Japon : "(…), a-t-il dévoilé, en larmes." Pas question d'abandonner, donc. Le podium est jouable mais Damian Warner, l'autre favori, a déjà 304 points d'avance. L'or semble déjà hors d'atteinte.

Encore un record du monde : McLaughlin en or

Martinot-Lagarde et Manga en finale du 110 m haies

Au bonheur des hurdlers. Les Français Pascal Martinot-Lagarde (13"25) et Aurel Manga (13"24), deuxièmes de leur demi-finale, se sont qualifiés mercredi pour la finale du 110 m haies . En l'absence du tenant du titre olympique Omar McLeod, non qualifié pour les JO, ainsi que de celles du champion du monde 2015 Sergei Shubenkov et de l'Espagnol Orlando Ortega, tous deux blessés, les deux Français ont une belle carte à jouer pour un éventuel podium, jeudi en finale, derrière l'immense favori, l'Américain Grant Holloway (12"81).

Beaumont et Hostens en demi-finale

C'est ça la magie des Jeux, sur ce bassin tout est possible, le plus dur va être d'aller en finale. Une fois en finale tout sera possible, le bassin est très rapide mais aussi difficile, on peut vite faire une erreur", a-t-il déclaré sur France Télévisions après sa course. Manon Hostens, elle, a pris la deuxième place de son quart. Elle disputera les demi-finales jeudi matin. Le kayakiste français Maxime Beaumont, médaillé d'argent à Rio, a validé sa place en demi-finale de l'épreuve du K1 200m , ce mercredi, après avoir terminé deuxième de sa série, derrière l'Italien Manfredi Rizza. "", a-t-il déclaré sur France Télévisions après sa course. Manon Hostens, elle, a pris la deuxième place de son quart. Elle disputera les demi-finales jeudi matin.

Maxime Beaumont Crédit: Getty Images

Mawem, la mauvaise nouvelle

Une chance de médaille qui s'envole pour la France. Malgré une qualification pour la finale de l'épreuve d'escalade, Bassa Mawem est contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure au biceps lors de l'épreuve de difficulté . Le grimpeur tricolore avait signé le meilleur temps à l'épreuve de vitesse. Il sera opéré dans les prochains jours. Tout repose donc désormais sur son frère Mickaël, premier à l'épreuve de bloc, et qui sera soutenu par toute la famille Mawem et le groupe France.

Rivière, blessée et battue d'entrée

La dernière représentante de l'équipe de France de lutte à Tokyo, Mathilde Rivière, a été battue dès son entrée en lice dans le tournoi des 57kg des Jeux Olympiques, en s'inclinant face à la Mongole Khongorzul Boldsaikhan, mercredi. Rivière était menée 7 à 5 quand elle a été contrainte à l'abandon en raison d'une blessure à une épaule, en fin de combat.

Skateboard : Le Japon intouchable, Brown en bronze

La Japonaise Sakura Yosozumi, 19 ans, est devenue mercredi la première championne olympique de park, l'une des deux disciplines du skateboard, nouveau sport au programme aux Jeux de Tokyo. Elle a devancé sa compatriote Kokona Hiraki, 12 ans, et l'autre grande favorite, la Britannique Sky Brown, 13 ans.

La vidéo de la nuit

Sky Brown s'est contentée du bronze sur l'épreuve de park. Mais, à 13 ans, la petit merveille du skateboard a régalé Tokyo avec ce run plein d'audace.

Le point sur le tableau des médailles

RAS. Peu de chances de médaille cette nuit, pas de miracle au skateboard et la délégation française reste à 24 breloques.

A suivre dès ce matin… et après

Première médaille pour l'athlétisme français ? Quentin Bigot a validé son ticket sans trembler. Numéro 5 mondial, il va disputer la première finale olympique de sa carrière quelques semaines après avoir amélioré son record personnel (79,70m). Sa finale débutera à 13h15, heure française et pourrait apporter la première médaille à un athlétisme français en difficulté après les déceptions Robert-Michon, Tavernier et Lavillenie.

25e médaille bleue ce matin ? Une troisième médaille tend les bras à la voile française. Avant la "medal race" ce mercredi à 8h33, tout est encore possible en 470 pour Aloïse Retornaz et Camille Lecointre. Deuxième avant la dernière régate, le duo français n'est pas assuré d'une médaille mais peut viser l'or en cas de défaillance des Britanniques Sarah Mills et Eilidh McIntyre.

La suite du sans-faute des sports co ? Au tour des filles. Alors que les trois équipes françaises de sport co engagées mardi en quart de finale verront le dernier carré, c'est au tour des handballeuses (face aux Pays-Bas, 13h45) et Au tour des filles. Alors que les trois équipes françaises de sport co engagées mardi en quart de finale verront le dernier carré, c'est au tour des handballeuses (face aux Pays-Bas, 13h45) et des basketteuses (face à l'Espagne, 14h) de prendre la bonne vague. Sur le papier, c'est jouable.

Delmotte, une médaille en individuel ? Après le bronze au concours complet par équipes, Nicolas Delmotte, très bon en qualifications après un parcours impeccable sur Urvoso du Roch, vise un nouveau podium en individuel. Première manche à midi, la seconde à 13h50.

De Grasse, successeur de Bolt ? Le favori canadien Andre De Grasse va-t-il succéder au roi Usain sur 200 m ? Il faudra se méfier de la pépite américaine Erriyon Knighton... Réponse à 14h55.

Comment suivre les JO ?

