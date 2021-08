Le grand rendez-vous : La revanche de 2016

La France aura une nouvelle médaille. Le handball tricolore aura une nouvelle médaille. Comme en 2016, l’équipe de France féminine a réussi l’exploit de se hisser en finale olympique. Et, comme à Rio il y a cinq ans, c’est la Russie qui va se hisser sur la route des Bleues. Un adversaire qui les avait alors privées de titre olympique, trois ans après les avoir privées du titre mondial. Plus que l’or olympique, c’est une revanche sur son destin et sur ses malheurs passés que se doit l’équipe de France. Car si la Russie était alors la bête noire des Françaises, cela n’est plus le cas et, depuis Rio, la tendance s’est très clairement inversée.

Toujours performantes, les Russes ont d’ailleurs battu la France en phase de poules (27-28) mais son seul podium international depuis Rio, la Russie l’a obtenu sur l’Euro 2018 avec une défaite en finale…face à la France ! Preuve qu’Allyson Pineau et ses coéquipières connaissent la marche à suivre. Tout n’a pas été parfait loin de là dans ces JO, avec une élimination passée tout près au premier tour avant de monter en puissance dans les matchs couperets, à l’image de la large victoire sur les Pays-Bas (32-22) avant de sortir la Suède (29-27) au bout du suspense. Les joueuses d’Olivier Krumbholz rêvent d’offrir à la France le premier sacre olympique en handball féminin de son histoire et elles en ont clairement les moyens. Gagner le titre face à celles qui les avaient frustrées en 2016, voilà qui aurait de la classe.

Départ piano et fin en apothéose : le résumé de la qualification des Bleues

Il peut marquer l'histoire : Jason Kenny

La Grande-Bretagne est déjà la reine olympique du cyclisme sur piste mais cela pourrait encore un peu se confirmer avec les dernières chances pour Jason Kenny de glaner une 8e médaille olympique -égalant ainsi Sir Bradley Wiggins – mais surtout de son 7e titre, un record absolu. Déjà médaillé à Tokyo en vitesse par équipes (2e), le Britannique a cependant déçu sur la vitesse individuelle (8e) et a déjà perdu deux de ses trois sacres de Rio, en 2016. Reste le keirin.

Sur le papier, ce n’est pas forcément l’épreuve phare de Kenny mais c’est bien dans cette discipline qu’il a le plus performé récemment (8e des Mondiaux 2020) et c’est aussi dans celle-ci qu’il a gagné pour la dernière fois, en Coupe du monde (Milton, en 2018-2019). Mais la seule fois où le Britannique s’est présenté au départ de l’épreuve aux Jeux Olympiques, c’était à Rio et il est reparti avec l’or. Rééditer pareille performance lui en offrirait une 7e dans sa carrière et le ferait entrer un plus dans la légende.

L'événement post-sport : La passasion à Paris 2024

Ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ne sont même pas encore finis que voilà que se profilent déjà ceux de Paris 2024. Merci ( en tout cas pour ça) à la pandémie, les JO ne se sont jamais enchainés aussi rapidement de toute l’histoire puisqu’ils ne seront séparés que de 1083 jours.

1083 jours à patienter et à trépigner avant la cérémonie d’ouverture de Paris 2024, pile cent ans après les derniers JO organisés par la France, déjà dans la capitale.

Pour fêter l’évènement, une petite cérémonie de passation est même prévue. Si l'on en sait finalement assez peu sur le déroulé, la transmission du drapeau olympique devrait s’effectuer entre la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, et la maire de Paris, Anne Hildago, par le biais de Thomas Bach, président du CIO. On annonce aussi la présence de plusieurs médaillés, afin de bien fêter l’événement. Ce n’est pas tous les jours que deux JO sont séparés d’aussi peu de temps… Même si ça va nous sembler bien long.

On se demande

Si les handballeuses françaises ont la moindre chance de ne pas avoir en tête la finale perdue de 2016.

Si les Etats-Unis vont enfin décrocher l’or en volley-ball féminin, après trois médailles d’argent et deux médailles de bronze.

Si le Kenyan Eliud Kipchoge va devenir le 3e marathonien à conserver son titre olympique, après l'Ethiopien Abebe Bikila (1960 et 1964) et l'Allemand de l'Est Waldemar Cierpinski (1976 et 1980).

Si les JO sans athlétisme de stade ni natation sont encore vraiment les Jeux Olympiques.

Comment de temps d’affilée va-t-on dormir après la cérémonie de clôture.

Toutes les finales

Athlétisme

00h00 : Marathon, messieurs

Basketball

4h30 : Etats-Unis – Japon, dames

Boxe

7h : Poids léger (57-60kg) dames

7h15 : Poids léger (57-63kg) messieurs

7h45 : Poids moyen (69-75kg) dames

8h15 : Poids super-lourds (+ 91kg) messieurs

Cyclisme sur piste

4h45 : Vitesse femmes – 2e course

5h00 : Keirin messieurs (place 1-6)

5h05 : Vitesse femmes – 3e course

5h25 : Omnium femmes – course aux points

Gymnase rythmique

4h00 : Concours général – rotation 2

Handball

8h : France – Russie, femmes

Volleyball

6h30 : Brésil – Etats-Unis, femmes

Water-polo

9h30 : Grèce – Serbie, messieurs

Les 3 stats à avoir en tête

293. C’est le nombre de secondes qui séparent le record du monde détenu par le Kényan Eliud Kipchoge (2h01’39’’) et le record olympique réalisé à Pékin en 2008 par son compatriote Samuel Wanjiru (2h06’32’’). De quoi voir un nouveau record tomber sur ce dernier jour ?

2. A l’exception de la Yougoslavie, seulement vainqueur en 1984, les championnes olympiques de handball ont toujours conservé au moins une fois leur titre, que ce soit l’URSS (1976, 1980), la Corée du Sud (1988, 1992), le Danemark (1996, 2000, 2004) ou la Norvège (2008, 2012).

1. Depuis 1992, les Etats-Unis règnent quasiment sans partage sur le basket féminin. Les Américains ont remporté toutes les rencontres en compétition majeure (JO ou Mondiaux) depuis vingt-neuf ans, à l’exception d’une demi-finale des championnats du monde 2006 face à la Russie (68-75). Les Japonaises savent à quoi s’en tenir.

