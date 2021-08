Le grand rendez-vous : Décathlon, acte I

C'est le grand jour pour Kevin Mayer. Et, peut-être, pour l'athlétisme français, toujours sans médaille dans ces Jeux de Tokyo et dont les espoirs de médaille d'or reposent sans doute sur les seules épaules du décathlonien de l'Hérault. Il y a cinq ans, sa deuxième place derrière Ashton Eaton avait marqué le début d'une montée en puissance assez irrésistible. Mayer avait confirmé cet argent par de l'or aux Championnats du monde en 2017, avant de s'emparer du record du monde, à Talence, à la fin de l'été 2018.

Depuis, tout s'est compliqué pour le Français, blessé lors des Championnats du monde de Doha en 2019. Ses références sont maigres depuis trois ans. Mais le potentiel reste intact. S'il évite un zéro éliminatoire en forme de cagade sur une épreuve et si son physique ne le lâche pas, il n'y a aucune raison de douter de sa capacité à être dans le coup pour la gagne. Mais attention. La concurrence, elle, s'est aiguisée, à commencer par le Canadien Damian Warner, qui a flirté avec les 9000 points cette saison. Au point que, pour beaucoup, le favori, c'est désormais lui.

Mais cela n'affole pas Kevin Mayer qui, comme tout décathlonien, luttera d'abord avec lui-même mercredi et jeudi. Au contraire, la performance de Warner au mois de mai aurait tendance à le motiver : "Quand tu es tout seul et que tu es le grand favori, tu ne penses qu'à une chose : ne pas faire de zéro. Quand il y a du monde autour de toi et que tu sais que tu vas devoir te battre contre eux, tu oublies la peur et tu ne penses qu'à une chose : te dépasser. Je préfère beaucoup plus cette appréhension. L'adversité, je vais m'en servir pour être meilleur."

Le décathlon, le Français le définit comme "un long voyage de deux jours avec tellement de hauts et de bas que c'est à chaque fois une nouvelle histoire." Alors, embarquez dans ce voyage avec Mayer, Warner et les autres, dès la nuit prochaine, à partir de 2 heures du matin, avec la première de ces 10 épreuves, le 100 mètres. Mine de rien, c'est une place dans la légende de sa discipline et de celle du sport français que joue Kevin Mayer.

Une stat, qui claque, pour commencer : à 13 ans et 23 jours, Sky Brown peut devenir la plus jeune championne olympique de l’histoire, record détenu depuis 1936 par l'Américaine Marjorie Gestring, sacrée au plongeon à 13 ans et 267 jours. Elle n'y est pas encore mais la cosmopolite gamine est l’une des immenses favorites au titre ce mercredi pour le park féminin. Malgré son jeune âge, la numéro 3 mondiale a remporté les prestigieux X Games mi-juillet.

Si elle y parvient, l’histoire serait belle. Car il y a un an, sa participation aux JO de Tokyo était clairement en suspens. A l’entraînement chez Tony Hawk, elle chute lourdement. Verdict : Fractures du crâne et du bras droit et oeil au beurre noir. Un mois après, elle répétait déjà ses tricks sur une planche de surf en Californie, où elle vit. Preuve que la jeune femme est faite d’un autre bois. A Tokyo, elle sera l’attraction de mercredi. Parce que ses attaches japonaises en font une star locale, malgré sa nationalité anglaise. Il n’est jamais trop tôt pour l’avènement des championnes. Mercredi, Sky Brown peut en être la preuve vivante.

On a aussi hâte de voir

La finale du lancer marteau pour Quentin Bigot. Il avait validé son ticket sans trembler. Mercredi, le Français, numéro 5 mondial, va disputer la première finale olympique de sa carrière. Bigot, qui a établi son record personnel en juin dernier (79,70m), est une chance de médaille pour la délégation tricolore. Sa finale débutera à 13h15, heure française.

La finale du 200m messieurs. Le favori canadien Andre De Grasse, la pépite américaine Erriyon Knighton... qui va remporter la finale du 200m messieurs et ainsi succéder au roi Usain Bolt, toujours détenteur du record olympique (19"30) et du record du monde (19"19) ? Réponse à 14h55, heure française, mercredi.

Un autre podium pour la voile tricolore ? Une troisième médaille tend les bras à la voile française. Avant la "medal race" ce mercredi à 08h33, tout est encore possible en 470 pour Aloïse Retornaz et Camille Lecointre, qui avait pris le bronze à Rio avec une autre partenaire. Deuxième avant l'ultime régate olympique, le duo français peut viser l'or, même si ce sera très compliqué étant donné l'avance des Britanniques Sarah Mills et Eilidh McIntyre. Et finir sans breloque aussi…

On se demande

Si les Françaises du hand et du basket vont faire mieux qu'en poules. Les équipes de France féminine de hand et de basket ont peu brillé lors de la première phase du tournoi olympique. En quart de finale, elles affronteront respectivement les Pays-Bas (13h45) et l'Espagne (14h). Réussiront-elles à atteindre le dernier carré ? Le challenge semble assez relevé.

Si la finale de la poursuite par équipe va tenir ses promesses. Les qualifications ont été assez spectaculaires mardi, avec un nouveau record du monde battu par l'Italie en 3"42"307. On espère que les finales, qui débuteront à 11h06 heure française, seront elles aussi à la hauteur de l'évènement.

Si l'équitation française peut ramener une autre médaille. Après avoir décroché une médaille de bronze du concours complet par équipes, la France a encore une chance de médaille, en saut d'obstacle individuel par l'intermédiaire de Nicolas Delmotte (Urvoso du Roch). Première manche à 12h00, la deuxième à 13h50.

Les finales de mercredi

. Athlétisme

04h30 - 400 m haies dames

13h00 - 3000 m steeple dames

13h15 - Marteau messieurs

14h05 - 800 m messieurs

14h55 - 200 m messieurs

. Boxe

08h35 - Mi-lourds (81 kg) messieurs

. Cyclisme sur piste

11h06 - Poursuite par équipe messieurs

. Eau libre

(Début mardi à 23h30) - 10 km dames

. Equitation

12h00 - Saut d'obstacles individuel / 1ère manche

13h52 - Saut d'obstacles individuel / 2ème manche

. Haltérophilie

12h50 - +109 kg messieurs

. Lutte

12h55 - Lutte gréco-romaine (67 kg) messieurs

13h30 - Lutte gréco-romaine (87 kg) messieurs

14h20 - Lutte libre (62 kg) dames

. Natation synchronisée

12h30 - Duo dames

. Skateboard

05h30 - Park dames

. Voile

07h33 - 470 messieurs

08h33 - 470 dames

Les 4 stats à avoir en tête

1. Il n'y a qu'un seul athlète français qui a réussi à se hisser sur un podium après une finale olympique du 800m : c'est Marcel Hansenne, médaillé de bronze en 1948. Ainsi, Gabriel Tual mettrait fin à une disette longue de 73 ans en terminant dans les trois premiers à l'issue de la finale mercredi (14h05). Mais il devra faire face à une concurrence rude et plus expérimentée.

17. Si Erriyon Knighton, 17 ans, remporte la finale du 200m messieurs mercredi (14h55), il deviendra le plus jeune vainqueur de l'histoire de la discipline. L'Américain, déjà détenteur du record du monde U20 en 19"84; a dominé sa demi-finale en 20"02 mardi.

5-0. Ana Marcela Cunha, qui participera au 10km dames en eau libre mercredi (dès 23h30 mardi), a déjà remporté cinq titres mondiaux individuels en marathon. Mais elle n'a jamais décroché l'or olympique dans cette discipline. Une première à venir ?

2. Depuis qu'il concourt dans la catégorie des 86kg en lutte, Hassan Yazdanicharati ne s'est incliné qu'à deux reprises : à la Coupe du monde de Kermanshah en février 2017 et aux Championnats du monde de Budapest en octobre 2018. Les deux fois, c'était face au même homme : l'Américain Morris Taylor. Vu le tableau, ils ne pourront se rencontrer qu'en finale...

