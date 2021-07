Vendredi 23 juillet

13h : Cérémonie d’ouverture

Même si les tournois de football et de softball commencent mercredi et jeudi, le premier temps fort aura bien évidemment lieu vendredi, dans le stade olympique. C’est ici qu’aura lieu, devant des tribunes hélas vides, la tant attendue cérémonie d’ouverture. Au programme : un spectacle, le défilé des délégations, le discours du président du CIO et, pour conclure, l’allumage de la vasque olympique.

Samedi 24 juillet

4h : Cyclisme - Course en ligne hommes

12h : Début des épreuves de natation

Six jours seulement après la fin du Tour de France, plusieurs grands noms du peloton seront au départ de la course en ligne hommes. Le tracé, dessiné sur les pentes du mont Fuji et comportant près de 5 000 mètres de dénivelé positif, laisse augurer un beau spectacle. Les épreuves de judo, d’escrime ou encore les tournois de tennis commencent aussi ce samedi, au même titre que celles de natation. Notons que, durant toute la semaine, les finales auront lieu durant la nuit et les séries à la mi-journée.

Mont Fuji / Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

Dimanche 25 juillet

14h : Basket - France - États-Unis

23h30 : Triathlon - Épreuve masculine

Pour son entrée en lice dans le tournoi, l’équipe de France de basket aura fort à faire puisqu’elle défiera les États-Unis. Bien qu’ils doivent composer sans plusieurs stars NBA et que leur préparation ait été mouvementée , les Américains restent les immenses favoris à leur propre succession. Tard dans la soirée débutera l’épreuve masculine de triathlon. La France, guidée par Vincent Luis, y nourrit de légitimes ambitions de médaille d’or.

Lundi 26 juillet

5h05 : Natation - Relais 4x100m nage libre hommes

Premier grand rendez-vous dans le centre aquatique, avec la finale du relais 4x100m nage libre messieurs. L’Américain Caeleb Dressel espère en profiter pour débuter sa moisson de médailles d’or.

Mardi 27 juillet

12h45 : Gymnastique - Finale du concours général par équipes femmes

11h25 : Judo - Finale de la catégorie des -63kg femmes

À l’image de son compatriote Dressel, la gymnaste Simone Biles vise une razzia de titres lors de ces Jeux. Le concours général par équipes a de fortes chances de lui permettre de débloquer son compteur. Au Nippon Budokan, Clarisse Agbegnenou cherchera quant à elle à conquérir l’or olympique pour la première fois de sa carrière.

Clarisse Agbegnenou Crédit: Getty Images

Mercredi 28 juillet

3h41 : Natation - 200m nage libre femmes

7h : Cyclisme - Contre-la-montre individuel hommes

La journée promet d’être animée dans le bassin, avec des finales qui s’annoncent explosives. Celle du 200m nage libre féminin devrait mettre aux prises, entre autres, l’expérimentée Federica Pellegrini, la fusée Ariarne Titmus et la phénomène Katie Ledecky. L’Américaine sera aussi une très sérieuse candidate à l’or sur le 1 500m nage libre, pour la première fois au programme olympique chez les femmes. En cyclisme sur route, la journée sera dédiée aux épreuves contre-la-montre. Rémi Cavagna tentera de se mêler à la lutte pour le podium.

Jeudi 29 juillet

4h37 : Natation - Finale du 100m nage libre hommes

12h50 : Gymnastique - Concours général individuel femmes

Deux épreuves-reines au programme, et deux champions attendus au sommet. Caeleb Dressel est en effet le grand favori du 100m nage libre, tout comme Simone Biles pour le concours général individuel.

Vendredi 30 juillet

2h : Début des épreuves d’athlétisme

11h30 : Escrime - Finale de l’épée hommes par équipes

11h33 : Judo - Finale de la catégorie des +100kg

Journée exceptionnelle à Tokyo ! Alors que les épreuves de natation ne sont pas encore finies, celles d’athlétisme débutent, avec notamment les séries du 100m et la finale du 10 000m hommes. Côté français, les regards seront tournés vers le Budokan, où Teddy Riner remettra son titre olympique en jeu. Les épéistes tricolores feront d’ailleurs eux aussi tout pour conserver leur couronne.

Teddy Riner Crédit: Getty Images

Samedi 31 juillet

5h : Tennis - Finale du simple femmes

14h50 : Athlétisme - Finale du 100m femmes

Le deuxième week-end de compétition à Tokyo sera le théâtre de plusieurs finales majeures, à commencer par celle du tournoi féminin de tennis, ce samedi. Dans le stade olympique, les yeux seront notamment braqués sur les sprinteuses américaines et jamaïcaines, qui se disputeront l’or du 100m.

Naomi Osaka Crédit: Getty Images

Dimanche 1er août

3h30 : Natation - Finale du 50m nage libre hommes

5h : Tennis - Finale du simple hommes

14h50 : Athlétisme - Finale du 100m hommes

Le week-end de rêve se poursuit dimanche, avec la course que tout le monde attend : la finale du 100m masculin, qui sacrera le successeur d’Usain Bolt. Auparavant, les nageurs auront plongé une dernière fois dans la piscine olympique. Florent Manaudou est notamment très attendu sur le 50m nage libre. Enfin, les amateurs de tennis suivront avec intérêt la finale du tournoi masculin de tennis, qui pourrait rapprocher Novak Djokovic du fameux Golden Slam.

Novak Djokovic Crédit: Getty Images

Lundi 2 août

10h : Gymnastique - Finale des anneaux hommes

14h15 : Athlétisme - Finale du 3 000m steeple hommes

Co-porte-drapeau avec Clarisse Agbegnenou, Samir Aït-Saïd sera l’une des chances de médailles de la France en gymnastique et espère être au rendez-vous de la finale des anneaux, sa spécialité. Dans le stade olympique, plusieurs finales seront au menu. Dont celle du 3 000m steeple hommes, qui ne devrait pas manquer de sel.

Mardi 3 août

5h20 : Athlétisme - Finale du 400m haies hommes

12h20 : Athlétisme - Finale du saut à la perche hommes

Tout frais recordman du monde du 400m haies , Karsten Warholm sera en quête d’or olympique. Il devra toutefois se méfier de Rai Benjamin, son grand rival, qui a lui aussi affiché une forme resplendissante ces dernières semaines. Plus tard, ce sera au tour de Mondo Duplantis d’attirer l’attention. Le Suédois sera le favori du concours de saut à la perche, lors duquel Renaud Lavillenie tentera de jouer les trouble-fêtes.

Mercredi 4 août

2h : Athlétisme - Début du décathlon

14h55 : Athlétisme - Finale du 200m hommes

Jour J pour Kévin Mayer, qui effectuera les cinq premières épreuves du décathlon. Le stade olympique sera aussi le théâtre de la très attendue finale du 200m masculin, qui devrait permettre à la star américaine Noah Lyles de se mettre en évidence.

Jeudi 5 août

13h05 : Karaté - Finale de la catégorie -67kg

14h40 : Athlétisme - Fin du décathlon

22h30 : Athlétisme - 50km marche hommes

Kévin Mayer et les autres décathloniens en termineront avec leurs dix épreuves. En karaté, Steven Da Costa représente la plus sérieuse chance de podium pour la France. Dans la nuit, il faudra veiller pour suivre Yohann Diniz lors du 50km marche hommes.

Vendredi 6 août

4h : Football - Finale du tournoi féminin

7h30 : Pentathlon moderne - Fin du concours féminin

Médaillée d’argent à Rio, la pentathlète Élodie Clouvel aura pour but de gravir une marche supplémentaire à Tokyo. Le tournoi de football féminin touchera quant à lui à son terme, avec la finale disputée au stade olympique. Assistera-t-on à un sacre des championnes du monde américaines ?

Samedi 7 août

4h30 : Basket - Finale du tournoi masculin

12h : Équitation - Finale du saut d’obstacles par équipes

14h : Handball - Finale du tournoi masculin

Comme d’habitude, le dernier week-end de la quinzaine olympique fait la part belle aux finales des sports collectifs. Basketteurs, handballeurs et volleyeurs seront ainsi concernés ce samedi. À noter aussi la tenue de la finale du saut d’obstacles par équipes, dont les cavaliers français sont tenants du titre.

Valentin Porte Crédit: Getty Images

Dimanche 8 août

0h : Athlétisme - Marathon hommes

8h : Handball - Finale du tournoi féminin

13h : Cérémonie de clôture

Dernière journée de compétition au Japon. Les marathoniens s’élanceront très tôt dans la journée. La finale du tournoi féminin de handball sera ensuite l’un des ultimes temps forts à suivre. Enfin, la cérémonie de clôture permettra à Tokyo de passer le relais à Paris, qui sera la ville-hôte des Jeux Olympiques 2024.

Jeux Olympiques de Paris 2024 Crédit: Getty Images

