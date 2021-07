Le CIO modernise les Jeux dans tous ses aspects. Annoncé en avril de manière officieuse, le changement de la devise olympique a été acté mardi matin par le Comité International Olympique. Ce dernier s'est réuni à Tokyo à trois jours de la Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2020, lors de sa 138e session. L'organe suprême, qui adopte, modifie et interprète les règles de la Charte olympique, a décidé de marquer une rupture dans l'histoire des Jeux modernes.

Plus vite, plus haut, plus fort - Ensemble

Ce changement - factuellement historique - n'est que minime au niveau des mots employés. La devise utilisée depuis 1896, date de la refonte des Jeux modernes par le Baron Pierre de Coubertin - "Plus vite, plus haut, plus fort" , va compter un mot en plus : "ensemble".

Un peu d'Histoire : la devise olympique - tirée du latin "Citius, altius, fortius" - est née en France à l'initiative du Père Henri Didon, homme d'église et organisateur à la fin du XIXe siècle, de compétitions sportives dans le lycée dont il directeur (le lycée Albert Le Grand à Arcueil). Son ami le Baron Pierre de Coubertin la videra de son sens religieux pour en faire la devise des valeurs du sport et de ses Jeux modernes.

