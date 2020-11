C'est encore, pour l'heure, quelque chose d'inimaginable. Mais Thomas Bach veut voir plus loin. Le président du Comité international olympique (CIO) a fait preuve d'optimisme concernant une éventuelle présence de spectateurs aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, repoussés à l'été prochain à cause de la pandémie de Covid-19.

La recrudescence des infections à travers le monde et le renouvellement de mesures de confinement dans certains pays ont relancé les doutes sur la possibilité d'organiser les Jeux si la pandémie n'est pas maîtrisée au premier semestre 2021. A l'issue d'un entretien à Tokyo avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, M. Bach a fait l'éloge des mesures de lutte contre le coronavirus en cours de préparation par le comité d'organisation de Tokyo 2020 et le gouvernement japonais.

Thomas Bach, qui effectue une visite de deux jours à Tokyo, s'est également engagé à ce que le CIO "déploie de grands efforts" pour s'assurer que le plus grand nombre possible de participants et de spectateurs soient vaccinés avant leur arrivée au Japon, si un vaccin est disponible d'ici juillet prochain. Avec ce déplacement à Tokyo, M. Bach espère convaincre les athlètes, la population japonaise et les sponsors des Jeux que ceux-ci pourront effectivement se tenir l'été prochain.