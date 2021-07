Tokyo et la possibilité de voir les Jeux "les plus ouverts"

Comme toujours avant les Jeux Olympiques, notre partenaire statistiques Gracenote, vous propose son tableau virtuel des médailles. Compte-tenu de ce qu'il s'est passé depuis mars 2020, avec l'apparition de la pandémie du Covid-19, et son impact sur l'édition 2020, l'idée de voir des Jeux inédits est plus que jamais présente.

Il se peut que les fans de sport assistent aux Jeux Olympiques les plus ouverts et indécis de l'histoire des Jeux modernes, la faute à cette situation sans précédent. Décalage calendaire d'un an oblige : les préparations, les résultats en compétition et les pics de forme ne sont plus les mêmes pour les athlètes. Autre donnée fondamentale : certains sportifs ne seront pas à Tokyo, retraite, blessure ou choix personnel oblige.

Tokyo 2020 "On se sent en sécurité" : Les restrictions ne pèsent pas sur le clan français au village olympique IL Y A 24 MINUTES

Comment est-ce que tout cela a été calculé ? Gracenote s'est appuyé sur les résultats internationaux majeurs et nationaux (disponibles) des athlètes de chaque pays depuis les Jeux de Rio 2016.

De Tokyo à Fukushima, les sites des Jeux Olympiques

Les Etats-Unis vont encore dominer

Ce n'est pas une révolution. Mais selon les prévisions ce sont bien les Etats-Unis qui vont, en principe, dominer le tableau des médailles de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Attention, on parle bien du nombre de médailles remportées au total et non des médailles d'or qui déterminent le classement officiel de chaque édition.

Ce serait la septième fois consécutive que Team USA dominerait les débats aux Jeux Olympiques d'été. La dernière fois que cela n’avait été le cas remonte aux Jeux de Barcelone, en 1992. L’équipe unifiée, qui rassemblait les athlètes de l’ex U.R.S.S, avait remporté ce classement pour quatre médailles (112 contre 108 aux Etats-Unis).

Le six à la suite des Etats-Unis en chiffres

Atlanta 1996 : 101 (44 en or)

Sydney 2000 : 93 (37en or)

Athènes 2004 : (101, 35 en or)

Pékin 2008 : (112, 51 en or)

Londres 2012 : 104 (46 en or)

Rio 2016 : 121 (46 en or)

Michael Phelps en or lors des Jeux 2016 Crédit: AFP

Où est la France ?

Selon les prévisions, la France va prendre la 7e place du classement des médailles avec un total de 42 breloques, dont 7 en or. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, à trois ans des Jeux de Paris, car les Bleus vont stagner par rapport aux Jeux de 2016 et 2012. Ils n'ont plus vu le top 5 depuis Atlanta 1996. Hors, ce top 5, c'est l'objectif de la délégation française.

A Rio, les Français avaient pris la 7e place avec 42 médailles, dont 10 titres olympiques. Le nombre de médailles rapportées sera le même. Trois sports sont considérés comme majeurs par les calculs : l'escrime, le judo et l'athlétisme.

Surprise : les Pays-Bas seraient l'empêcheur de tourner en rond à Tokyo pour les Français et d'autres. Les Néerlandais vont faire un bond de quatre places, en passant de la 11e place à la 7e. Les prévisions estiment qu'ils vont passer de 19 à 48 médailles, soit plus du double.

La France aux Jeux depuis Atlanta

Atlanta 1996 : 37 médailles (15 en or) / 5e place

Sydney 2000 : 38 (13 en or) / 6e place

Athènes 2004 : (33, 11 en or) / 7e place

Pékin 2008 : (43, 7 en or) / 10e place

Londres 2012 : 35 (11 en or) / 7e place

Rio 2016 : 42 (10 en or) / 7e place

L’escrimeuse Cécilia Berder vise l’or à Tokyo : "Chaque jour, je me visualise contre Sofya Velikaya"

Un top 5 classique : le Japon en force, team GB en chute libre

Il n’y aura pas de surprises dans le top 5 du tableau des médailles. Selon les prévisions, il sera le suivant : Etats-Unis (96 médailles), Comité Olympique de Russie (68 médailles) - la délégation de Russie est suspendue deux ans pour ses activités dans le dopage - la Chine (66 médailles), le Japon (61 médailles) et la Grande-Bretagne (52).

Il y a un retour majeur parmi ce top 5, celui du Japon. Déjà membre de ce club presque fermé à Athènes 2004, la nation hôte, 6e à Rio, s'apprête à faire un gros bond en avant en passant de 41 à 61 médailles, soit un gain de 20 podiums. Le Japon va prendre la place de l'Allemagne, désormais 10e.

Troisième en 2012 chez elle à Londres (65 médailles), troisième à Rio (67 médailles, mais 2e du classement officiel avec ses 27 médailles d'or), la Grande-Bretagne s'apprête à subir une déconvenue. Les prévisions indiquent une perte estimée à 15 médailles. Des 67 de Rio, les Britanniques vont passer à 52 à Tokyo.

Le top 10 du tableau virtuel des médailles

Nations Médailles d'or Médailles d'argent Médailles de bronze Total de médailles 1. Etats-Unis 2. Comité Olympique de Russie 3. Chine 4. Japon 5. Grande-Bretagne 6. Pyas-Bas 7. France 8. Italie 9. Australie

Tokyo 2020 Ils avaient pourtant dit "non" : Comment l'escalade et le skateboard ont intégré les JO IL Y A UNE HEURE