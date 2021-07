Les Tops

Un gros finish et le triathlon s’offre enfin une médaille

Elle nous avait laissés sur notre fin jusqu’ici mais l’équipe de France de triathlon a fini ses Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de la meilleure des manières. Composé de Cassandre Beaugrand, Leonie Periault, Dorian Coninx et Vincent Luis, le relais mixte tricolore a décroché la toute première médaille olympique de l’histoire du triathlon tricolore au terme d’une course haletante.

Beaugrand : "Ce n'est pas la médaille qu'on aurait voulu"

Dernier relayeur, Vincent Luis a tout tenté pour décrocher l’or mais il a coincé sur la course à pied. Qu’importe. Cette médaille est, déjà, un vrai accomplissement.

Un dernier relais palpitant : Luis a pris tous les risques pour arracher l'or, en vain

Oui, Manaudou peut y croire

Caeleb Dressel est le grand favori de la finale du 50m nage libre mais l’Américain devra se méfier de Florent Manaudou. Le Français a confirmé son retour au premier plan dans la discipline en remportant sa demi-finale de manière convaincante en 21"53 , son meilleur chrono de la saison.

En constante progression, le nageur du CN Marseille ne partira pas favori dimanche en finale mais les prestations du champion olympique 2012 rassurent. Oui, il faudra compter sur Manaudou.

21"53 pour rassurer son monde : l'excellent chrono de Manaudou en vidéo

Picon-Goyard, quand l'argent coule à flots

Une pluie d'argent. Charline Picon, championne olympique en 2016 à Rio, a échoué d'un rien dans sa quête de doublé, remportant la médaille d'argent au terme d'une Medal Race menée de bout en bout. Elle sera imitée une heure plus tard par Thomas Goyard, lui aussi vice-champion olympique malgré une disqualification d'entrée pour départ volé. Deux médailles en une heure, merci aux véliplanchistes français.

Une dernière victoire dans la medal race : Charline Picon décroche l'argent en RS:X

Des septistes en argent

Encore de l'argent. Cette fois, pour les filles du rugby à 7 . Exemplaires face à la Grande-Bretagne (26-19), elles n'y ont jamais vraiment cru en finale face aux doubles championnes du monde en titre néo-zélandaises, absolument intouchables ce samedi (26-12).

Mais les septistes françaises et leurs ailières de feu, en constante progression depuis leur sixième place de Rio et leur quatrième place du dernier circuit mondial peuvent repartir du Japon avec le sentiment du devoir accompli.

4 essais pour un exploit : le résumé de la demi-finale des Bleues en vidéo

Grande première pour les sabreuses

Les sabreuses françaises Cécilia Berder, Manon Brunet, Sara Balzer et Charlotte Lembach sont devenues vice-championnes olympiques samedi à Chiba , le fruit d'un long travail de remise à niveau du sabre français. Si elles ont bien résisté en finale, la Russie a quasiment toujours fait la course en tête (45-41). On retiendra d'abord la demi-finale étincelante face aux Italiennes.

Cette médaille d'argent, la première pour le sabre féminin français, est une suite logique pour des Tricolores qui ont collectionné les finales aux Mondiaux depuis quelques années (championnes du monde en 2018 et vice-championnes du monde en 2019).

Feu d'artifice pour le judo tricolore

Vous ne verrez peut-être pas plus bel exploit que ce qu'a réalisé l'équipe de France de judo dans le mythique Nippon Budokan ce samedi. Clarisse Agbegnenou, Axel Clerget, Romane Dicko, Teddy Riner et Sarah-Léonie Cysique ont réussi une performance monumentale en écrasant le Japon (4-1), grand favori.

Cinq duels pour un triomphe retentissant : le résumé du sacre bleu

De quoi boucler la boucle de la plus belle des manières, après une semaine remplie de succès et de médailles. Et offrir à la France un superbe moment d'émotions.

Le dénouement puis la liesse : revivez la fin du combat décisif

Les Flops

Décision cruelle et désillusion totale pour Oumiha

L’arbitre a-t-il pris la bonne décision ? A-t-il été trop sévère ? Sofiane Oumiha en voudra sans doute un moment à l’arbitre de son 8e de finale. Celui-ci a pris la décision d’arrêter le match dès le 2e round, après un crochet du droit de l’Américain Keyshawn Davis qui a fait vaciller le vice-champion olympique de Rio.

Une grosse déception pour le Français, qui était mal rentré dans son tournoi, gêné par l’allonge de son adversaire. Mais il ne s’attendait pas non plus à être éliminé si tôt. Pas comme ça. Pas pour son dernier combat en amateur.

Incompréhension et polémique : le moment où Oumiha a perdu son combat

Dix-sept ans après, pas de finale olympique pour Robert-Michon

Elle aussi avait décroché la médaille d’argent aux JO de Rio 2016. Elle aussi visait l’or à Tokyo. Mais Mélina Robert-Michon n’a même pas réussi à se qualifier pour la finale du lancer du disque, éliminé dès les qualifications avec un jet à 60,88m.

Pourtant arrivée en forme au Japon, la Tricolore est complètement passé à côté de son sujet, n’arrivant pas à se libérer et finissant très loin de son record. Une grosse déception pour la Française, qui ne cessait de progresser à chaque olympiade, depuis sa découverte des JO à Sydney en 2000.



Lamote, la désillusion

Rare chance de médaille de l'athlétisme français, la double vice-championne d'Europe Rénelle Lamote a été éliminée en demi-finale du 800 m ce samedi. Lamote n'a pris que la 5e place de sa demie en 1'59"40, insuffisant pour passer en finale.



En l'absence de Caster Semenya, le 800 m semble plus ouvert et Lamote, qui venait de battre son record personnel sur 800 mètres en 1'57"98 le 9 juillet dernier à Monaco, aurait pu avoir son mot à dire si les planètes s'étaient alignées. Cinq ans après son élimination en séries à Rio, Lamote rate encore son rendez-vous olympique.

Alerte rouge pour les handballeuses

Alors qu'elles ne voulaient pas "cramer de joker", les Bleues se retrouvent dos au mur après leur deuxième défaite du tournoi face aux Russes (28-27), samedi au Yoyogi stadium, et devront battre les Brésiliennes sous peine de manquer les quarts de finale. Rien n'est définitivement perdu pour la bande d'Estelle Nze Minko en quête à Tokyo de l'or olympique, seul titre qui manque à son palmarès, mais elle finira la phase de poule lundi par un match aux airs de huitième de finale.

Morante, le gros coup de massue

Un calvaire. Venu pour tenter de décrocher la première médaille française dans la discipline, Allan Morante est passé complètement à côté. Le Français a été éliminé dès les qualifications du trampoline. Il a manqué ses deux passages - l'un avec des figures imposées, l'autre en exercice libre - et encaissé la plus mauvaise note (21,080) parmi les candidats à la finale. Un nouveau coup dur, après l'échec de Léa Labrousse, la veille.

