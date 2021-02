Du 21 juillet au 8 août prochain, la planète vivra au rythme des Jeux Olympiques de Tokyo. A cette occasion, Eurosport vous propose de suivre tous les résultats, tous les matches, toutes les épreuves et tous les sports en intégralité.

Le football et le softball débuteront leurs Jeux olympiques quelques heures avant la cérémonie d'ouverture, prévue le 23 juillet 2021. Les premières médailles seront décernées dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Onze breloques en or seront distribuées le 24 juillet, en cyclisme sur route, tir, escrime, taekwondo, tir à l'arc, judo et l'haltérophilie.