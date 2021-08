Sayonara Tokyo. Les Jeux Olympiques les plus périlleux et atypiques de l’histoire ont refermé leurs portes, dimanche dans le stade olympique de la capitale du Japon. Dix-huit jours de compétition, une fête longtemps menacée par la pandémie mais réussie dans les grandes largeurs, Tokyo a confié les clés aux Jeux à Paris, qui lui succédera dans trois ans. Paris s’est d’ailleurs rapidement invitée à la soirée de dimanche, avec French Cancan et "Hymne à l’Amour" d’Edith Piaf.

Les anneaux olympiques brillent à Tokyo : Nouvelle prouesse technique pour la cérémonie de clôture

Au défilé des athlètes, avec Steven Da Costa porte-drapeau de l’équipe de France, et le podium du marathon femmes et hommes a succédé le moment que Paris attendait depuis tant de temps. Un siècle après l’édition de 1924, des années après avoir vu le train olympique lui passer sous le nez, Anne Hidalgo, maire de la capitale française, a reçu le drapeau des mains de Thomas Bach, président du CIO avant une douce Marseillaise, la onzième de la quinzaine, les dix autres ayant été réservées aux champions olympiques.

La patrouille de France, Thomas Pesquet au saxophone, Tony Estanguet ont pris le témoin et célébré les Jeux de la XXXe olympiade, en direct du Trocadero. Une première dans l’histoire. Ils s’ouvriront dans 1083 jours. Vivement.

