"Tu te souviens, à Tokyo, quand on était allé en finale en basket, en hand et en volley ?" Ce genre de phrases, vous l'entendrez ou vous la direz encore dans dix, vingt ou cinquante ans, pour ceux qui auront la chance d'être encore là. En attendant, nous aurons tous eu le privilège de vivre cette page d'histoire dans l'instant présent.

Du bleu partout. Avec une cage, un panier ou un filet. Du bleu partout en finale. Dans un registre différent, ce jeudi 5 août 2021 a offert une version au cube du slogan national "Et un, et deux, et trois zéro". France – Egypte, France – Slovénie, France – Argentine, trois demi-finales en une poignée d'heures pour trois finales olympiques. Qui y aurait cru il y a deux semaines ? Honnêtement, pas nous.

Tokyo 2020 Notre classement des nations : Statu quo pour la France, les Etats-Unis creusent l'écart en tête IL Y A UNE HEURE

Ce triptyque magique est d'autant plus fascinant que chacune de ces trois sélections portait en bandoulière plus de questions que de certitudes en débarquant au Japon. En volley, la troupe de Laurent Tillie traînait son déficit de performances dans les grands rendez-vous et restait sur un échec douloureux aux Jeux de Rio. La préparation des basketteurs avait soulevé son lot de doutes. Quant aux Experts du hand, l'atout le plus sûr et le plus maître du sport collectif français quand arrive l'échéance olympique, ils n'avaient plus connu une finale majeure depuis le titre mondial à domicile il y a quatre ans et demi. Ce brouillard, plus ou moins épais, s'est levé au fil des jours ou des tours pour laisser place à un grand soleil.

Pas sûr que, porté à cette heure par le maelstrom des émotions, on se rende tout à fait compte de ce que cette triple qualification signifie. Une statistique, une seule, parce que c'est davantage un jour à faire tourner les serviettes que les stats : dans toute l'histoire des Jeux, une seule nation avait réussi à hisser ses équipes masculines de volley, de basket et de hand en finale dans une même édition. C'était l'URSS, en 1988, à Séoul. Rares sont les nations à pouvoir simplement présenter trois équipes de très haut niveau dans ces trois sports aux cultures différentes. La France en fait partie. Mais de là à accomplir cette triple performance en simultané...

A sa manière, un peu disparate puisque ces jeunes gens livrent leurs batailles chacun de leur côté, c'est peut-être là un des plus grands exploits de l'histoire du sport français. Et dire, parce qu'on ne les oublie pas, que vendredi, les filles du hand et du basket pourraient greffer de la folie à la folie pour transformer le trio en quatuor voire en quintet. Et encore, il ne s'agit là que des sports dits de salle, le fameux "BHV" (basket-hand-volley), mais les Bleues du rugby à VII avaient apporté leur pierre à l'édifice elles aussi.

La fierté de Ngapeth : "On est des frères, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît"

Parce que c'est son essence, sa nature et presque sa raison d'être, une quinzaine olympique déverse frustrations et satisfactions à grande échelle. Pas toujours à hauteur égale. Depuis le 23 juillet, la France a, comme tout le monde, pris sa part dans les deux camps de l'émotion, mais sauf miracle d'ici dimanche, elle n'atteindra pas ses objectifs.

A trois ans de Paris 2024, Tokyo marquera plus que probablement un recul par rapport à Rio, au moins en nombre de médailles. Malheureusement, la force collective des sports collectifs n'a qu'un impact limité sur le tableau des médailles. Pour y figurer très haut, mieux vaut être une nation forte en athlétisme ou en natation qu'en sport co.

Une 4e finale olympique de rang : comment les Bleus ont mis l'Egypte au pas en demi-finale

Tant pis. Ou plutôt, peu importe. A leurs limites chiffrées, ils opposeront leur faculté à générer de l'euphorie. Il y aura peut-être trois médailles d'or samedi. Ou peut-être aucune. Mais plus que jamais, n'écoutez pas ceux qui vous répèteront qu'on ne retient que les vainqueurs. Prenons le basket pour exemple : celui qui vous affirme qu'en cas de défaite contre les Etats-Unis samedi il ne restera rien du contre de Batum est un imbécile. Ou un menteur. Ou les deux.

L'émotion sportive, l'émotion olympique encore moins, n'est une affaire de comptables ajoutant de l'or à de l'argent ou du bronze. Dans cinquante ans, à part un ou deux fêlés, personne ne sera capable de dire à l'unité près combien de médailles la France aura récolté à Tokyo. Même ceux qui les auront vécus. En revanche, tous ceux qui ont assisté au France-Egypte du hand, au France-Argentine du volley et au France – Slovénie de ce jeudi de fous furieux, sauront vous dire où ils étaient et ce qu'ils ont ressenti. Et ils diront "Tu te souviens ?" Et on se souviendra.

Donnez-lui une place au Louvre : revivez le contre de Batum sous tous les angles

Tokyo 2020 Des médailles, des finales et de l'émotion : le top 5 des Bleus de jeudi IL Y A 2 HEURES