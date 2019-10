Des extraits des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 seront disponibles sur Twitter après l'accord passé mardi entre Eurosport et le réseau social. Il sera, par exemple, possible de voir les meilleurs moments de certaines épreuves, ou leurs résumés si on les rate à cause du décalage horaire, a précisé Paul Rehrig, dirigeant d'Eurosport Digital, à l'occasion d'une conférence de Twitter au MIPCOM, le marché des programmes TV à Cannes. Le vice-président de Twitter Kay Madati s'est félicité de son côté d'"enrichir la conversation sur Twitter" avec cet accord.

Eurosport a précisé dans un communiqué que la France n'était pas concernée par cet accord, les droits des JO de Tokyo étant exploités par France Télévisions. La Russie et l'Espagne n'y sont pas incluses non plus. Les territoires concernés sont la Belgique, les pays germanophones, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la République Tchèque, la Scandinavie, la Pologne, le Portugal, la Suisse et le Royaume-Uni.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO seront également diffusées sur Twitter dans plusieurs de ces pays. Au Royaume-Uni, les extraits seront diffusés avec trois heures de délai en vertu d'un accord avec la BBC, principal diffuseur de la compétition. Eurosport proposera aux marques partenaires du CIO des solutions dédiées pour promouvoir leurs produits sur le réseau social à l'occasion des JO. Discovery, la maison-mère d'Eurosport, peut ainsi faire fructifier les droits de retransmission des Jeux d'hiver 2018 à ceux d'été 2024 acquis auprès du CIO pour toute l'Europe.