Nepartak sera-t elle la vedette du jour ? La tempête tropicale, qui a touché Tokyo dans la nuit de lundi à mardi pourrait bien jouer un rôle dans ces Jeux olympiques avec des conditions difficiles pour les sports extérieurs et déjà certaines reprogrammations.

Sur la plage de Chiba, à une centaine de kilomètres à l'est de Tokyo les surfeurs se sont, eux, réjouis de ces vents forts soulevant de belles vagues spectaculaires, le rêve des surfeurs qui font leurs grands débuts olympiques à l'occasion de ces Jeux. Les organisateurs ont même anticipé la météo en avançant à mardi les finales prévues mercredi.

Les concurrents ont donc pu enchaîner les "tubes", le graal du surfeur, dont ils ont été privés lors de deux premières journées en raison d'une petite houle. Cette ultime journée de surf est donc chargée avec les quarts de finale messieurs (à partir de 7h00 heure locale) et dames (11h12), les demi-finales messieurs (11h48) et dames (13h00), le match pour la médaille de bronze messieurs (14h16) et dames (15h01) et la finale messieurs (15h46) et dames (16h31).

Tokyo 2020 La question qui fâche : les Bleus sont-ils en retard sur l'objectif de médailles ? IL Y A 8 HEURES

Parmi les sports touchés et moins ravis, l'aviron, mais là encore les organisateurs avaient pris les devants en modifiant le programme pour ne pas avoir à sortir les embarcations, totalement instables dans la houle. Le programme du tir à l'arc a été lui aussi modifié pour laisser les archers au repos dans la matinée.

Autorités attentives

"A l'heure actuelle, il n'est pas prévu de modifier l'horaire des autres épreuves" mardi, avait indiqué l'organisation de Tokyo-2020 lundi soir. Des ordres d'évacuation ont été émis dans la zone entourant la station balnéaire d'Atami qui a été frappée par un glissement de terrain et une gigantesque coulée de boue au début du mois (21 morts et six disparus). Certains services ferroviaires, notamment des trains à grande vitesse, seront suspendus mardi après-midi.

Malgré la pluie et un vent fort, le triathlon féminin, lui, s'est bien élancé au tout début de journée mais là aussi les conditions ont rendu la course difficile et les chutes en vélo ont été nombreuses. Le basket 3x3, où les Françaises visent une place en quarts de finales, voire directement en demi-finales si les résultats combinés des autres matches leur sourient, le beach-volley et le tennis pourraient bien aussi souffrir de Nepartak.

Plus au sud de Tokyo, les filles du VTT sont moins sensibles à la météo et Loana Lecomte, N.1 mondiale cette saison, et Pauline Ferrand-Prévot partiront en favorites sur le superbe parcours technique et nature.

Loana Lecomte. Crédit: Getty Images

Tokyo 2020 Agbegnenou, Biles, Ferrand-Prévot, le jour des reines ? Tout savoir sur la journée de mardi IL Y A 9 HEURES