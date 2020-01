En octobre dernier, Eliud Kipchoge est entré dans l'histoire. Non seulement du marathon mais du sport, en passant sous la barre jusqu'alors réputée infranchissable des 2 h sur les 42,195 km à Vienne, lors d'un marathon non officiel monté sur mesure pour lui. Le recordman du monde (2h01:39 à Berlin en 2018) a remporté douze des treize marathons qu'il a disputés dans sa carrière (depuis 2013) et s'étalonnera en avril au marathon de Londres, contre l'Ethiopien Kenenisa Bekele, passé tout près de lui ravir son record en septembre (2h01:41 à Berlin).

La sélection féminine du Kenya s'annonce aussi redoutable et sera emmenée par la nouvelle détentrice du record du monde Brigid Kosgei (2h14:04) et par la championne du monde en titre de la spécialité Ruth Chepngetich. Vivian Cheruiyot, quadruple championne du monde (deux fois sur 5 000 et deux fois sur 10 000 m) et championne olympique sur 5 000 m, figure aussi dans la sélection.

" Cheruiyot : "La meilleure sélection kényane que l'on ait jamais vue" "

Elle disputera au Japon, à 36 ans, ses cinquièmes Jeux olympiques, mais ses premiers dans la peau d'une marathonienne. "C'est la meilleure sélection kényane que l'on ait jamais vue, et je suis fière d'en faire partie", a déclaré la première Kényane à réussir le doublé 5 000/10 000 m lors de Mondiaux, en 2011. Les Kényanes tenteront de faire oublier au Japon le souvenir de Jemima Sumgong, devenue aux JO 2016 à Rio la première de son pays sacrée championne olympique du marathon, avant d'être contrôlée positive à l'EPO près d'un an après et suspendue pour quatre ans.

Eliud Kipchoge a bouclé les 42,195 km en 1 h 59 min 40 le 12 octobre dernier.Eurosport

Décentralisé à Sapporo au nord du pays pour éviter les fortes chaleurs redoutées au mois d'août à Tokyo, les marathons dames et messieurs des Jeux olympiques auront lieu respectivement les 8 et 10 août.