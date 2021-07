Un Wembley très garni pour la finale de l'Euro, un Center Court plein à craquer pour celle de Wimbledon, les routes du Tour de France noires de monde. Autant d'événements sportifs que de bouffées d'air, ces dernières semaines. Un (presque) retour à la normale. Mais à partir du 23 juillet, les Jeux Olympiques siffleront autant le début d'un nouvel événement majeur que la fin de la récréation.

Le 8 juillet dernier, face à la recrudescence de cas de Covid-19, le gouvernement japonais a en effet annoncé un nouvel état d'urgence à Tokyo jusqu'au 22 août, synonyme de huis clos pour les JO . La jauge de 10 000 spectateurs maximum par site - décidée en juin et excluant le public étranger - était déjà un crève-cœur. Cette fois, les mesures sont plus radicales. Les tribunes seront vides.

Président du CIO, Thomas Bach a tenté de rassurer autant que possible. "Nous allons créer quelque chose d’immersif, avec un système de sons qui sera utilisé dans les stades. Nous allons utiliser des sons des épreuves des JO précédents et les diffuser sur les mêmes compétitions à Tokyo", a-t-il expliqué. Mais le huis clos, c'est le coup de trop. Celui qui rend l'événement tout à coup moins excitant, pour les téléspectateurs… et les habitants de la capitale, pour qui il devient très, très difficile de s'enthousiasmer.

On n'est pas invités à la fête

"Je connais d'anciens athlètes olympiques qui tiennent des restaurants et qui avaient ressorti leur veste des JO de 64 (déjà organisés à Tokyo, ndlr)", se rappelle David, photographe, guide et organisateur de "Tokyo Safari" dans la capitale japonaise. On se disait 'c'est top, c'est une ville qui va avoir deux fois les JO'. Il y avait de l'engouement". Un engouement qui s'est éteint progressivement, selon ses dires. Il y a d'abord eu quelques accrocs, d'une polémique autour du logo dès 2015 – car ressemblant à celui du théâtre de Liège – au changement de projet (et donc d'architecte) pour la construction du nouveau stade olympique. Avant le Covid, le report d'un an et le huis clos. Le "coup de grâce".

"La fête est gâchée, lance Jérôme, qui vit au Japon depuis huit ans et organise des trails avec la '3776D - Fuji Outdoor Sports Station'. Il n'y a pas d'ambiance. On voit quelques affiches qui traînent à droite, à gauche, mais il y a surtout le Covid un peu partout". Quelques affiches et… des bâches destinées à cacher certains sites, pour éviter tout rassemblement autour de ces derniers. "Ils ont bâché les zones d'entrée, à un point qu'on ne puisse rien voir même depuis les immeubles à côté, précise David. C'est là, il y a des zones réservées aux JO, des logos des JO, mais on n'est pas invités à la fête".

A view of Tokyo 2020 stadium Crédit: Getty Images

"Je connais quelqu'un qui est arrivé il y a peu. Il m'a montré des photos de l'aéroport, il avait un bus dédié qui était couvert de plastique. Une bulle de plastique. C'est impressionnant. Donc les bâches autour des sites, ça ne m'étonne pas… Parfois, ça frôle l'irrationnel", analyse Jérôme, alors que les bus des sportifs et délégations sont eux aussi camouflés. Les mesures sont parfois aussi radicales que surprenantes, pendant que certains événements, dont les matches de baseball des Yomiuri Giants au Tokyo Dome ou des tournois de Sumo, continuent d'accueillir du public. Mais à Tokyo, ce n'est pas tant la colère qui prédomine. Plutôt une forme de résignation.

Il y a un dépit, un désintérêt total

"Il y a un dépit, un désintérêt total au niveau des Jeux, reprend David. On attend juste que ça passe, et on regardera à la télévision comme tout le monde. C'est comme si ça avait lieu ailleurs. Franchement, c'est assez étonnant. On annoncerait que les JO se tiennent en Australie, ce serait pareil". "Si on ne savait pas qu'on attendait les JO, ça ne se sentirait pas, confirme Jérôme. Je ne vois personne dans la rue porter un t-shirt, il n'y a rien".

Au-delà de l'aspect émotionnel, il y a l'aspect pratique. La question du remboursement des billets des spectateurs étrangers a déjà été évoquée. Celle des locaux devra être traitée. "Au début, ils ont dit qu'il n'y avait pas de remboursement, puis ensuite peut-être, puis finalement on va faire une loterie pour décider qui sera le public gardé (quand la jauge a été décidée, ndlr), puis non, finalement, il n'y aura pas de public. A l'arrivée, les gens ont leur ticket et ne savent pas quoi en faire. Personne ne sait ce qu'il se passe, et ça change tous les quatre matins", explique David.

Et puis, il y a les volontaires. Ceux qui se faisaient une joie de participer à cette grande fête… qui va sonner bien creux. "Je connais des volontaires. Ils étaient super contents et tout retombe. Aujourd'hui, volontaire pour garder qui ? Pour aider qui ? Pour orienter qui ? se demande Jérôme. Il n'y a personne à orienter, il n'y a que les athlètes. Le gros du travail était vraiment de s'occuper des touristes étrangers, qui ne comprennent pas la langue, la culture. C'étaient des guides du quotidien qui allaient être mis partout, il y en aurait certainement eu plus que de raison. Mais maintenant…"

Maintenant, 34 des 42 sites olympiques n'accueilleront pas de public, puisque situés à Tokyo ou ses alentours. Seuls quelques départements, dont Fukushima et Miyagi, pourront le faire avec une jauge réduite. Un trop maigre lot de consolation. "Je vais presque être méchant, mais on a hâte que les Jeux commencent car on a hâte qu'ils se terminent", lance Jérôme. Des propos qui se calquent sur ceux de David. "En fait, il y a une envie que ça se termine. C'est triste, c'est quand même un événement exceptionnel. Mais les Japonais ont atteint un tel niveau non pas de haine, mais de lassitude..." Certains sportifs aussi, visiblement. Entre ceux qui ont renoncé aux Jeux et ceux déjà testés positifs, l'ambiance est… particulière. Il faudra s'y faire.

Dans cent jours, les JO de Tokyo Crédit: Getty Images

