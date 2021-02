Seiko Hashimoto, ministre japonaise des Jeux Olympiques, a été nommée jeudi présidente du comité d'organisation des JO de Tokyo-2020. Elle remplace le démissionnaire Yoshiro Mori. " Je ne vais m'épargner aucun effort pour le succès des Jeux de Tokyo ", a déclaré Mme Hashimoto juste après sa nomination, intervenant à bientôt cinq mois de l'ouverture prévue de l'événement planétaire, qui avait été reporté l'an dernier à cause de la pandémie de Covid-19.

Les propos de cet ancien Premier ministre japonais de 83 ans avaient été vivement condamnés, au Japon comme à l'étranger. Le Comité international Olympique (CIO) avait tardivement jugé qu'ils étaient contraires aux valeurs de l'olympisme, notamment sur l'égalité des sexes, et des sponsors des JO avaient aussi mis la pression pour accélérer le départ de M. Mori. Ministre chargée des Jeux Olympiques et de l'égalité hommes-femmes depuis septembre 2019, par ailleurs membre de la Chambre haute du Parlement depuis 1995, Seiko Hashimoto a aussi une longue carrière sportive derrière elle.

Elle a en effet participé à sept Jeux Olympiques (quatre JO d'hiver et trois JO d'été) dans les années 1980 et 1990, en tant que patineuse de vitesse et comme cycliste sur piste. Elle avait notamment décroché une médaille de bronze en patinage de vitesse aux Jeux d'Albertville (France) en 1992.