Le Comité international olympique (CIO) avait créé la surprise mi-octobre en annonçant qu'il proposait l'organisation du marathon et des épreuves de marche des Jeux olympiques 2020 à Sapporo, sur la grande île septentrionale de Hokkaido, face aux nombreuses craintes exprimées pour la santé des athlètes et des spectateurs. Les médias japonais rapportaient jeudi soir que la municipalité de Tokyo pourrait contrer les intentions du CIO en proposant de faire démarrer ces épreuves à 03H00 du matin, plus tôt encore que l'horaire déjà très matinal prévu.

La gouverneure de la mégapole a confirmé vendredi sur une chaîne de télévision qu'un tel projet existait mais a démenti l'heure citée par les médias. Yuriko Koike, qui avait déjà ironisé sur la proposition du CIO, a de nouveau exprimé vendredi son mécontentement. "Je n'étais pas d'accord avec (un déplacement à) Sapporo", a-t-elle dit à la chaîne Fuji TV.

159 morts pour des coups de chaleur

L'annonce du CIO le 16 octobre avait semblé prendre tous les responsables japonais de court, le maire de Sapporo lui-même admettant ne pas avoir été contacté. La ville de Tokyo a engagé des dépenses considérables pour réduire les effets de la chaleur étouffante et humide de ses étés, notamment pour recouvrir le parcours du marathon de matériaux spéciaux. Une partie des tickets ont déjà été vendus.

Logo Tokyo 2020Getty Images

"Des voix s'élèvent parmi les habitants de Tokyo pour demander des explications et pour savoir si un mot prononcé dans quelque haute sphère peut décider de tout à lui seul", a lancé Mme Koike, qui devait rencontrer vendredi John Coates, le président du Comité de coordination du CIO. Le projet des autorités olympiques est né après les récents Mondiaux d'athlétisme de Doha dont plusieurs épreuves hors-stade, parmi lesquelles le marathon ou le 50 km marche, ont été fortement perturbées par la chaleur.

De juin à septembre 2018, près de 93.000 personnes se sont rendues aux urgences au Japon pour des coups de chaleur, et 159 de ces patients sont morts.