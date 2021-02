Le Comité international olympique (CIO) veut prendre son temps. Et l'instance ne s'est pas fixée de date pour prendre une décision sur la présence ou non de spectateurs étrangers lors des Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). "Nous n'avons pas une date précise en tête, mais nous sommes parfaitement conscients que même si nous aimerions attendre jusqu'au dernier moment pour bénéficier d'avancées positives en matière de coronavirus, ce n'est pas possible", a indiqué le président du CIO Thomas Bach, en conférence de presse à l'issue d'un comité exécutif de l'instance olympique à Lausanne.