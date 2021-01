Le gouvernement japonais garde le cap. Mardi, la ministre en charge des JO a rappelé qu'il comptait toujours mobiliser 10.000 médecins et infirmiers pour les Jeux olympiques de Tokyo prévus dans six mois, bien que le système médical nippon soit actuellement saturé face au coronavirus. Tokyo et dix autres départements japonais ont été placés en état d'urgence depuis début janvier pour faire face à une forte recrudescence du coronavirus dans le pays.