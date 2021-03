Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Avec 33 sports, 51 disciplines, 339 épreuves, plus de 11 000 athlètes, les Jeux Olympiques de Tokyo seront la destination numéro un de la planète sport cet été.

Cette année, dans le but de rajeunir et de moderniser les Jeux olympiques, cinq sports font leur entrée (ou leur retour) à Tokyo : le karaté, le surf, le skateboard, l'escalade et le baseball/softball. Ce dernier retrouve la grande messe du sport pour la première fois depuis 2008. Ils viennent ainsi compléter une programmation déjà riche et prometteuse, que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Eurosport. Pour vous abonner, c'est ici