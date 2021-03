Le coup d'envoi des JO approche. Le départ du relais de la flamme olympique sera ainsi donné jeudi à une vingtaine de kilomètres de la centrale accidentée de Fukushima Daiichi, où un puissant séisme de magnitude 9,0 et un gigantesque tsunami le 11 mars 2011 avaient provoqué la fusion des coeurs de trois réacteurs. "Vu de loin, le temps peut sembler s'être arrêté à Fukushima", mais "je pense que la perception des gens changera quand ils verront la passion des coureurs", pense Hanae Nojiri, présentatrice d'une chaîne de télévision locale et participante au relais.

Mais la pandémie, qui empêchera des spectateurs venus de l'étranger d'assister aux JO cet été, a aussi forcé les organisateurs à réduire l'ampleur des festivités autour de la flamme olympique à Fukushima et à fermer au public la cérémonie d'ouverture et le premier tronçon du relais. De strictes mesures sanitaires seront aussi en place tout le long du parcours, qui doit être arpenté par quelque 10.000 coureurs à travers tout l'Archipel nippon.

Des spectateurs pourront se tenir au bord des routes, mais n'auront pas le droit d'acclamer les participants et les organisateurs ont prévenu qu'ils pourraient supprimer certaines sections si elles provoquent des attroupements trop grands. "Les gens du coin attendent ça avec impatience, et certains voudront venir voir de près", dit à l'AFP Yumiko Nishimoto, une participante, avouant éprouver des "sentiments contradictoires" face à ces restrictions. Organisateurs et autorités japonaises veulent faire de ces JO les "Jeux de la reconstruction" et vantent les retombées positives pour la région.

