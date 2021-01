Le Comité international olympique a déclaré à Eurosport Angleterre qu'il était " aussi confiant que possible " que les Jeux de Tokyo se dérouleraient en 2021 et a démenti les informations du Times. Le média britannique a rapporté vendredi que, face à la pandémie mondiale de Covid-19 qui sévit encore sur l'ensemble du globe, le gouvernement japonais aurait acté l'impossibilité d'organiser les JO cette année et qu'il souhaitait les sécuriser en 2032. " Il n'y a aucune raison de penser qu'ils n'auront pas lieu ", a répondu le porte-parole du CIO à nos confrères de Londres.

"C'est encore dans plus de six mois, a rappelé Mark Adams. Nous sommes très confiants, nous travaillons à ces Jeux à toute vitesse et nous nous attendons à ce qu’ils aient lieu." Avant d'insister : "Il n'y a aucune raison de penser qu'ils n'auront pas lieu." Après les avoir annulés au printemps dernier, le CIO estime que 2021 n'a pas grand-chose à voir avec 2020. "L'an dernier, c'était un moment différent. Les perspectives étaient plus sombres, nous avons maintenant un certain nombre de vaccins qui arrivent. C'est un changement décisif."