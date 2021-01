Les JO de Tokyo étaient normalement programmés à l'été 2020 mais ont été reportés d'un an en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, une première dans l'histoire en temps de paix. Alors que la pandémie est toujours présente et que de nouveaux variants du virus ont fait leur apparition ces derniers mois, diverses options ont été évoquées dans les médias, allant d'une annulation pure et simple du rendez-vous jusqu'à des Jeux sans public. "Nous ne perdons pas de temps et d'énergie sur des spéculations" a expliqué Thomas Bach. "Nous travaillons sur comment les Jeux se dérouleront", a-t-il souligné. "Notre tâche est d'organiser les Jeux, pas d'annuler les Jeux... et c'est pourquoi nous n'ajouterons pas d'huile sur le feu des spéculations", a également déclaré le président du CIO.