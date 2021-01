" On voit bien que c'est très difficile pour ce comité d'organisation et les autorités de faire face à cette crise sanitaire ", a-t-il ajouté. " J'ai l'impression, pour avoir échangé il y a quelques jours avec le CIO, que tout est pensé, imaginé de pouvoir s'adapter en fonction du contexte sanitaire, de trouver la solution pour que les Jeux aient lieu, avec plus ou moins de spectateurs, cela pourrait être même à huis clos si jamais les conditions sanitaires l'imposaient mais la volonté est très forte de maintenir cet événement ", a-t-il ajouté.

Les Jeux de Paris décalés en 2028 ? "Non, cela n'est pas prévu", a répondu M. Estanguet. Les responsables des Jeux olympiques de Tokyo, prévus cet été après avoir été reportés l'an dernier à cause de la pandémie, sont "inflexibles" sur ce nouveau calendrier, a affirmé à l'AFP le directeur général du comité d'organisation Toshiro Muto. Il n'a cependant pas exclu que les Jeux (23 juillet-8 août) puissent se tenir sans spectateurs. Lundi, les organisateurs avaient annoncé que le nombre d'athlètes aux cérémonies d'ouverture et de clôture des JO de Tokyo devrait être réduit à cause de la pandémie du nouveau coronavirus.