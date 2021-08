Après les "Notti Magiche" de l'Euro 2020, l'Italie pensait probablement avoir tout vu. Et tout vécu. Mais dans ce tube signé de Gianna Nannini et Edoardo Bennato, hymne de la Coupe du monde 1990 remis au goût du jour par la bande triomphante de Roberto Mancini, les paroles parlent bien d'un "été sous le ciel italien". Et comme l'été n'est pas vraiment fini, malgré une météo qui voudrait nous faire croire le contraire, la Botte a encore vibré ce dimanche. Plus que le 11 juillet dernier et une finale irrespirable face à l'Angleterre ? Peut-être, même si le Calcio a le pouvoir de remplir les rues et accrocher le drapeaux "tricolore" (prononcez "tricoloré", à l'italienne, évidemment) aux balcons des maisons. Aujourd'hui, en ce dimanche 1er août, le sport italien a écrit l'une des pages les plus dingues de son histoire. La plus belle, probablement.

"Mais qu’est-ce que tu nous as fait Marcell ?" : Les commentateurs italiens s’enflamment pour Jacobs

Tokyo, 21h39 (heure locale) : Gianmarco Tamberi remporte le saut en hauteur après avoir trouvé un accord avec le Qatari Mutaz Barshim, lui aussi médaille d'or. Vingt minutes plus tard, 21h50 : Marcell Jacobs devient l'homme le plus rapide du monde et succède à Usain Bolt sur 100 mètres. L'Histoire avec un grand, un énorme "H". "Ce sont 20 minutes que nous n’oublierons jamais", a rapidement titré La Repubblica sur son site internet. Oui, même les quotidiens généralistes ont décidé de bouleverser leurs programmes. Pour le Corriere della Sera, c'est tout simplement une "nuit de légende" pour le sport italien. Le site du quotidien Il Giornale s'adresse directement à l'un de ses deux héros : "Tu es l'homme le plus rapide du monde, Marcell". Incontestable.

Tokyo 2020 Fleuret doré, Manaudou en habitué : le top 5 de dimanche des Bleus IL Y A 2 HEURES

L'histoire, c'est vous

De l'autre côté des Alpes, personne n'a voulu manquer ce rendez-vous historique. Pas même Roberto Mancini, qui profite de vacances bien méritées après la victoire de l'Euro 2020. "L'histoire, c'est vous. Toutes les médailles de ces Jeux Olympiques sont fantastiques", a écrit le sélectionneur italien sur les réseaux sociaux. Giorgio Chiellini, capitaine de la Nazionale, a lui aussi réagi : "Un mélange entre l'histoire et le mythe. Bravo, les gars".

Comment Jacobs a succédé au Roi Bolt : la finale du 100 mètres en video

L'ancien international italien Alessandro Del Piero parle de deux athlètes tout simplement "phénoménaux". "Deux médailles, deux légendes, deux rêves qu'aucun réveil ne pourra jamais effacer" : signé Gianluigi Buffon. Sofia Goggia, première Italienne sacrée championne olympique de descente lors des Jeux d'hiver 2018, n'a pas mâché ses mots : "Je crois que c'est la plus grande journée de l'histoire du sport italien. Et je crois que ce sera pour toujours".

La superbe image : inséparables sur la hauteur, Tamberi et Barshim décident de partager l'or

L'appel de Mario Draghi

Président du Comité olympique italien (CONI), Giovanni Malagò s'est dit "très heureux" après la performance légendaire des deux athlètes : "L'Italie a l'homme le plus rapide du monde, et celui qui saute le plus haut au monde. Bravo à tous." Enfin, pour bien faire comprendre le moment vécu en Italie, une scène symbolique. Ou cocasse, au choix. Alors qu'il répondait aux questions d'un journaliste, Marcell Jacobs s'est vu tendre un téléphone. Au bout du fil, un certain... Mario Draghi, le Premier ministre italien. Les yeux rougis, il s'éloigne alors pour discuter. Peu de mots, mais beaucoup d'émotion et une promesse : "Je suis fier de vous, vous honorez l'Italie. Je vous attends ici." Comme 60 millions d'Italiens.

Tokyo 2020 Le come-back de Manaudou, le sacre doré des fleurettistes, l’athlétisme en folie : le film du jour IL Y A 2 HEURES