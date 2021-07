LES TOPS

Mkheidze débloque les Bleus

C'est fait ! Pour la première fois depuis Athènes en 2004, la France a décroché sa première médaille dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture. A Pékin, Londres et Rio, il avait fallu attendre le premier dimanche, et non le premier samedi, pour voir la délégation tricolore ouvrir son compteur. C'est donc Luka Mkheidze qui restera comme le tout premier médaillé bleu. Le judoka a arraché le bronze au golden score au Nippon Budokan. Qualifié pour ces Jeux grâce à sa médaille d'argent aux Championnats d'Europe de Lisbonne au mois d'avril, le natif de Tbillissi, naturalisé français en 2015 après avoir fui la Géorgie en 2009, a fini en larmes sur le tatami. Mais ces larmes-là faisaient plaisir à voir.

Premier podium pour les Bleus avec la remise de la médaille de bronze à Luka Mkheidze

La promesse Muller

Elle y a cru et nous aussi : Océanne Muller n'est pas passée loin d'apporter à la France sa toute première médaille à Tokyo. Mais dans l'épreuve du tir à la carabine à air (10 m), la jeune Alsacienne de 18 ans avoue avoir été envahie par le stress dans les moments décisifs de la finale, qu'elle a achevée à la 5e place. Malgré tout, comme le souligne son entraîneur Martial Anstett, il faut parler de "frustration plus que de déception". Sacrée championne d'Europe en mai, Océanne Muller a pris rendez-vous pour l'avenir. Et l'avenir, c'est Paris 2024. Elle n'aura encore que 21 ans...

La Française Océanne Muller durant les entraînements de l'épreuvce de carabine à 10m des JO de Tokyo, le 23 juillet 2020 Crédit: Getty Images

Handball : La promenade des Experts

Comme toujours depuis les Jeux d'Athènes en 2004, les Français n'ont pas déçu pour leur entrée en lice . Michaël Guigou (39 ans) and co ont imposé leur loi contre l'Argentine pour se mettre dans le bon sens. Dominateurs de bout en bout, ils ont passé la vitesse supérieure après la pause pour s'offrir une victoire confortable face aux "Gladiatores" (33-27).

Tranquillement, les Experts ont contrôlé cette rencontre. Et leur sélectionneur Guillaume Gille a pu procéder à une large revue d'effectif pour mettre tous ses joueurs dans le rythme. Une entrée en matière idéale pour les vice-champions olympiques de Rio, qui vont pouvoir se concentrer sereinement sur leur prochain duel face au Brésil lundi.

Débuts réussis pour les Bleus face à l'Argentine : le résumé vidéo

Une finale pour Marchand !

Première sortie dans le grand bain de l'Olympe et déjà une finale pour Léon Marchand. A 19 ans, le Toulousain est surtout programmé pour 2024, mais il s'est qualifié pour la finale olympique du 400 mètres quatre nages, avec le septième temps des séries. En pleine progression et auteur du quatrième meilleur chrono de la saison (4'09"65) parmi les engagés olympiques, Marchand a bouclé sa course en 4'10"09, le deuxième chrono de sa carrière. Il y a des places à prendre sur cette distance avec l'absence de plusieurs figures marquantes, et même si le podium nécessitera un exploit, le jeune Français a déjà rempli son contrat avec cette finale.

LES FLOPS

Escrime : la pire entame possible

Comme toujours, la France compte sur ses escrimeurs pour contribuer fortement à sa moisson de médailles olympiques. Mais samedi, les tireurs tricolores ont connu la pire entrée en matière imaginable. Coraline Vitalis (épée dames) et Boladé Apithy (sabre messieurs) ont disparu dès le premier tour de leur tournoi respectif.

Une double déception alors qu'Apithy pointe au 6e rang mondial et que Vitalis avait été sacrée championne d'Europe en 2019. Le spectre du fiasco londonien de 2012 (aucune médaille, un cas unique dans l'histoire de l'escrime française) est encore loin, mais dimanche, la pression sera renforcée sur les Bleus au programme, à commencer par Yannick Borel à l'épée.

Herbert – Mahut, encore raté

Sur le papier, c'était sans doute la meilleure chance de médaille pour la France en tennis. Mais elle s'est évaporée dès les premières heures de ce premier week-end. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont été balayés par la paire britannique composée de Andy Murray et Joe Salisbury (6-3, 6-2). Il y a quatre ans à Rio, ils avaient, déjà, disparu dès le premier tour.

Un coup dur pour l'Angevin et l'Alsacien, qui ont remporté les quatre tournois du Grand Chelem en double mais n'ont jamais connu la moindre réussite aux Jeux. La blessure de Pierre-Hugues Herbert, contractée à Wimbledon, a-t-elle pesé ? Peut-être, même si P2H s'était montré rassurant. Mais quoi qu'il en soit, cet échec fait mal. Pour eux, et pour le tennis français.

Quatre fautes directes pour conclure : Herbert et Mahut quittent déjà le tournoi olympique

Judo : Shirine Boukli, la claque

Elle était l'une des chances de médaille pour le judo tricolore. Mais Shirine Boukli a vécu une vraie désillusion en moins de 48 kilos. La championne d'Europe de la catégorie a été sortie dès son premier combat par la Serbe Milica Nikolic. Elle a pourtant reçu le soutien du président de la République Emmanuel Macron, venu au Nippon Budokan - le temple du judo japonais -. Mais cela n'a pas suffi.

Dixième mondiale, la Française de 22 ans, qui avait décroché son billet au détriment de Mélanie Clément grâce à son titre européen, n'est en fait jamais parvenue à imposer son judo. Sanctionnée rapidement de deux pénalités pour non-combativité, elle en a reçu une troisième fatale. Elle est ainsi sortie trop tôt. Beaucoup trop tôt même étant donné ses ambitions.

