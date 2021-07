Le surf

L'épreuve

Une seule épreuve a été retenue pour l'arrivée du surf aux Jeux Olympiques, le "shortboard", du nom de cette planche plus petite et plus maniable. Il y aura 20 surfeurs et 20 surfeuses en compétition. La première manche verra s'affronter quatre surfeurs dans cinq séries. Des juges noteront chaque concurrent pour attribuer une note et ainsi déterminer un tableau final qui débutera en huitièmes de finale. Suivront alors des face à face sur 30 minutes jusqu'à la finale.

Le calendrier

Du dimanche 25 juillet au mercredi 27 juillet (finales)

Lieu

Les épreuves auront lieu dans la ville d’Ichinomiya de la préfecture de Chiba à l'est de Tokyo, précisément sur la plage de Tsurigasaki

Les Français qualifiés

Hommes : Jérémy Florès et Michel Bourez

Femmes : Johanne Defay et Pauline Ado

L’escalade

L'épreuve

Une seule épreuve et donc une seule médaille pour ces femmes et ces hommes mais trois nuances : la vitesse, le bloc et la difficulté. A la fin des trois épreuves, les champions olympiques seront déterminés en multipliant les places obtenues sur les trois épreuves.

Pour la vitesse, il s'agira de grimper le plus vite possible un mur de 15 mètres de haut. Pour le bloc, il faudra monter tout en haut de trois parcours en moins de quatre minutes chacun et avec un nombre de chutes illimitées mais qui comptera pour le décompte final. Enfin, pour la difficulté, ce sera un seul mur de 15 mètres et six minutes pour le gravir. Attention, pas le droit à l'erreur pour cette dernière épreuve, une chute et ce sera la hauteur atteinte qui sera retenue. Ceux qui arriveront en haut seront départagés au temps. Information importante : pour le bloc et la difficulté, les athlètes ne découvriront les murs qu'au dernier moment.

Le calendrier

Du mardi 3 au jeudi 5 août pour les hommes

Du mercredi 4 au vendredi 6 août pour les femmes

Lieu

Les épreuves d'escalade se tiendront, comme celles de basket 3x3, dans le Parc de sports urbains d'Aomi, au sud de Tokyo dans la baie de la capitale nippone.

Les Français qualifiés

Hommes : Mickael Mawem et Bassa Mawem

Femmes : Julia Chanourdie et Anouck Jaubert

Le karaté

Les épreuves

Le karaté devra bien profiter de son aventure tokyoïte puisqu'il n'est pas au programme de Paris 2024. On distingue deux grands types d'épreuves, le kumite et le kata.

Le kumite est la forme "classique" des arts martiaux ou des sports de combat, à savoir un face-à-face qui consiste à frapper son adversaire avec ses pieds et ses poings dans des zones cibles. Un karatéka est décrété vainqueur s'il compte huit points de plus que son adversaire à n'importe quel moment du combat ou s'il en possède plus à la fin de celui-ci. Les attaques peuvent rapporter entre un et trois points. Trois catégories chez les femmes (-55 kg, -61 kg et +61 kg), autant chez les hommes (-67 kg, -75kg et +75 kg).

Le kata consiste à enchaîner des mouvements face à un adversaire imaginaire. "Un système à points a été adopté en janvier 2019, en vertu duquel les notes attribuées par trois des sept juges sont additionnées puis appliquées à une formule de calcul distincte pour déterminer le vainqueur", selon le site officiel des Jeux.

Le calendrier

Jeudi 5 août : Finale du Kata dames et des Kumite messieurs (-67 kg) et dames (-55kg).

Vendredi 6 août : Finale du Kata messieurs des Kumite dames (-61 kg) et messieurs (-75kg)

Samedi 7 : Finale des Kumite dames +61 kg et messieurs +75 kg.

Lieu

Comme pour le judo, les épreuves de karaté auront lieu au Nippon Budokan au sein du Parc Kitanomaru de Tokyo.

Les Français qualifiés

Hommes : Steven Da Costa (-67 kg)

Femmes : Alexandra Feracci (Kata) et Leïla Heurtault (-61 kg)

Le baseball/softball

L'épreuve

Présent aux JO en 1992 et 1996, le baseball a été remplacé par le softball jusqu'en 2008. Le duo fait à nouveau son apparition dans un pays où il est très pratiqué. Les règles diffèrent un peu entre le baseball, qui sera pratiqué par les hommes, et le softball que joueront les femmes aux JO.

Six équipes s'affronteront dans chacun des deux tournois. Pour les hommes, il y aura deux poules de trois qui serviront à définir un tableau final classique. Pour les femmes, une seule poule où tout le monde s'affronte. Les deux meilleures équipes disputent la finale pour l'or, les 3e et 4e celle pour le bronze.

Le calendrier

Softball (féminin) : Du mercredi 21 juillet au mardi 27 juillet (finale)

Baseball (masculin) : Du mercredi 28 au samedi 7 août (finale)

Lieu

Deux stades ont été retenus, celui de Yokohama (35 000 places) et celui de Fukushima (14 300 places).

Les équipes de France ne sont pas qualifiées

Le skateboard

Les épreuves

Pour son entrée aux Jeux Olympiques, le skateboard présentera deux épreuves : La "street" le "park".

La street ("rue" en français) verra les compétiteurs passer sept fois sur le même parcours. Deux fois d'abord avec un chrono de 45 secondes et la volonté de faire les meilleures figures possibles dans un environnement rappelant leur terrain de jeu habituel. Cinq fois ensuite pour réaliser une figure et une seule à chaque fois sans chronomètre. Chaque run sera noté et la moyenne des sept passages fera avancer le meilleur à chaque tour. Huit des vingt skateurs et skateuses s'affronteront en finale.

Pour le park, les athlètes s'élanceront dans un "bowl", sorte de dôme inversé pour y montrer l'étendue de leurs talents. Leurs trois runs seront notés par cinq juges et seul le meilleur sera conservé pour établir le résultat final et décerner le titre olympique. Suspense garanti jusqu'au bout donc.

Le calendrier

Mercredi 25 juillet : Street messieurs (finale)

Jeudi 26 juillet : Street dames (finale)

Vendredi 27 juillet : Park dames (finale)

Samedi 25 juillet : Park hommes (finale)

Lieu

Les épreuves auront lieu au Parc de sports urbains d'Ariake dans la baie de Tokyo.

Les Français qualifiés

Hommes : Vincent Matheron (Park), Aurélien Giraud (Street), Vincent Milou (Street)

Femmes : Madeleine Larcheron (Park), Charlotte Hym (Street)

