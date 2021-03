Le CIO a décidé de trancher dans le vif et procéder à "une réduction considérable" de son programme d'invités pour les JO de Tokyo (23 juillet-8 août) en raison du Covid-19. "Afin de se conformer aux conclusions et aux demandes de ses partenaires japonais, la commission exécutive du CIO a décidé (vendredi) de n'accorder une accréditation qu'aux seules personnes qui occupent des fonctions essentielles et opérationnelles", a indiqué l'instance dans un communiqué.

Jeudi, la torche débute son périple jusqu'à Tokyo

La décision du CIO concerne "un certain nombre de programmes, parmi lesquels le programme des invités du CIO et les invitations adressées aux athlètes olympiques de légende". "Par ailleurs, aucune accréditation ne sera accordée aux accompagnants, et ce quelle que soit la catégorie d'accréditation", a ajouté le CIO. L'objectif pour le CIO est notamment d'éviter que la multiplication des invitations, via les partenaires et sponsors, ne finisse par contourner la décision japonaise de ne pas accueillir de spectateurs étrangers.

Tokyo 2020 La flamme olympique allumée au Japon HIER À 07:17

Le communiqué précise que "les membres du CIO, en tant qu'instance décisionnaire ultime du CIO, exercent de telles fonctions (essentielles et opérationnelles) et assisteront aux Jeux". Pour la première fois dans l'histoire olympique, il n'y aura pas de spectateurs venant de l'étranger durant les JO de Tokyo qui ont été reprogrammés cet été, après leur report d'un an.

Tokyo 2020 Le relais de la flamme olympique a débuté à Fukushima HIER À 07:08