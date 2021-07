Tout étant toujours affaire de timing dans la vie, le tout premier médaillé de la délégation française à Tokyo laissera forcément une empreinte particulière. En 2016 à Rio, il avait fallu attendre la toute fin du premier week-end avec le relais 4x100m masculin en natation. Les Mousquetaires bleus des bassins avaient décroché l'argent, mettant un terme à une série de déceptions.

C'est aussi parfois l'occasion de mettre particulièrement en lumière des disciplines et des sportifs plus souvent dans l'ombre. Ainsi, à Pékin, en 2008, c'est l'équipe de France féminine de tir à l'arc qui avait décroché le bronze. Quatre ans plus tard, à Londres, la tireuse Céline Goberville était entrée dans la postérité avec l'argent au tir au pistolet à 10 m.

Alors, qui, et quand ? Car c'est devenu une sorte de mauvaise habitude pour le sport tricolore : lors des trois dernières éditions des Jeux d'été, la France a fait chou blanc lors de la première journée de compétition délivrant titres et médailles et a dû patienter jusqu'ua deuxième jour pour signer son premier podium. La délivrance interviendra-t-elle plus tôt cette fois au Japon ? Rien n'est garanti pour ce samedi, même si certaines chances de médailles semblent solides.

Principales chances de médailles françaises ce week-end

SAMEDI

3h45 (heure française) - La première chance interviendra au tir, avec Océanne Muller en lice avec sa carabine pour le 10 m.

4h00 - A partir de 4h00, la course en ligne messieurs de cyclisme, sur un terrain accidenté, débutera. Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Kenny Elissonde, David Gaudu, Guillaume Martin porteront le maillot tricolore, pour une arrivée espérée vers 09h30.

6h50 - L'haltérophile Anaïs Michel tentera de soulever des montagnes, dans la catégorie des moins de 49 kg

9h45 - Sur le papier c'est peut-être eux, Lisa Barbelin et Jean-Charles Valladont, engagés en double mixte en tir à l'arc, qui possèdent les meilleures chances d'être les premiers médaillés français des Jeux.

11h25 - Le judo, bien sûr, a une longue tradition de médailles rapportées à la France. Chez les -48 kg, Shirine Boukli tentera de lancer le mouvement, elle qui est a déboulé l'année dernière au plus haut niveau. Elle fait partie de ces sportifs qui n'auraient pas été à Tokyo l'an dernier, et qui ont bénéficié du report d'un an pour prendre la place.

11h50 - Toujours en judo, chez les messieurs, Luka Mkheidze sera le représentant français chez les -60 kg.

13h45 - Finale de l'épée individuelle, avec une seule Française en lice dans cette arme, Coraline Vitalis, championne d'Europe 2019, qui dispute ses premiers Jeux.

14h15 - Le seul sabreur, Boladé Apithy, espère être de la partie pour la finale individuelle.

Grand Prix de Moscou 2019 de sabre : Bolade Apithy remporte une victoire de prestige Crédit: Eurosport

DIMANCHE

03h30 - Si la quête est infructueuse samedi, elle continuera dimanche avec les premières finales de natation, discipline phare pour les Français ces dernières années. Cela commencera par les 400 m 4 nages messieurs avec Léon Marchand.

03h52 - Au tour du 400 m nage libre messieurs avec David Aubry.

04h15 - Au pistolet à 10 m dames, Céline Goberville - première médaille française à Londres en 2012 - connaît la chanson, et Mathilde Lamolle peut suivre sa trajectoire.

04h45 - Retour au bassin, avec le relais 4x100 m nage libre dames.

05h25 - Ce sera l'heure de la finale du street pour les skateboardeurs Aurélien Giraud et Vincent Milou

06h00 - Début de la course cycliste en ligne dames, dont l'arrivée devrait intervenir à partir de 16h00. Juliette Labous est la seule Française engagée.

11h25 - Dans la mythique salle du Nippon Budokan, la judoka Amandine Buchard, une des leaders de sa catégorie (-52 kg), championne d'Europe 2021 à Lisbonne en avril, médaillée de bronze aux Mondiaux en 2018, peut rêver en grand.

La Française Amandine Buchard. Crédit: Getty Images

11h50 - Peu après aura lieu la finale des -66 kg messieurs, une catégorie où figure Kilian Le Blouch.

12h50 - Ce sera la finale de la catégorie des -67 kg en haltérophilie messieurs, avec peut-être Bernardin Kingue Matam

13h45 - Anita Blaze, Pauline Ranvier, Ysaora Thibus sont en lice en fleuret individuel, et peuvent toutes trois rêver de podium.

14h15 - Yannick Borel, en épée individuel, apparaît comme l'homme fort, en tant que champion du monde 2018. Alexandre Bardenet, Romain Canonne sont également sélectionnés.

