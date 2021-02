Des spectateurs seront autorisés à s'aligner sur le parcours lorsque la flamme olympique commencera son relais à travers le Japon le mois prochain, mais les acclamations seront strictement interdites, ont déclaré jeudi les organisateurs. Le relais de la flamme avait été annulé quelques jours avant son lancement l'année dernière, quand le Japon et les responsables olympiques avaient pris la décision de reporter d'un an Tokyo 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Malgré les inquiétudes persistantes pour les Jeux cet été, les organisateurs affirment que l'événement pourra avoir lieu et que le relais de la flamme sera lancé comme prévu le 25 mars. Cependant, "la situation de l'infection variera d'une région à l'autre, nous devons en tenir compte et il sera très important d'avoir une approche méticuleuse, a déclaré aux journalistes la présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto. Nous voulons obtenir la compréhension des gens dans chaque région et connecter le pays tout entier sous le concept du relais de la flamme 'L'espoir éclaire notre chemin'".