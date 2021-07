Jeux Olympiques

Jeux Olympiques Tokyo 2020 - La médaille de Mkheidze, la qualification d'Aït Saïd : le Top 5 de la journée des Bleus

TOKYO 2020 - On ne pouvait pas faire ce top 5 sans parler de la très belle médaille de bronze obtenue par Luka Mkheidze en judo (-60 kg) pour ce premier jour des Jeux de Tokyo 2020. Samir Aït Saïd a quant à lui obtenu sa qualification en finale des anneaux, tout comme Léon Marchand en 400 m 4 nages. Du côté des sports co, les handballeurs et les basketteuses en 3vs3 ont bien débuté.

00:02:17, il y a 2 heures