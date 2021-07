Jeux Olympiques

"La première fois aux Jeux Olympiques, ça peut vite devenir Disneyland et te perdre"

TOKYO 2020 - Les athlètes de haut niveau ont beau être professionnels, ils n'en sont pas moins des fans de sport avec des idoles. Au micro d'Arnaud Di Pasquale dans Olympic Legends, à retrouver en podcast, Alain Bernard, Frédérick Bousquet et Fabien Gilot nous racontent les rencontres les plus marquantes vécues dans le village olympique et l'effervescence que cela peut aussi engendrer.

00:08:14, il y a une heure