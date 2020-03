Le report des JO était "la bonne chose à faire" selon le comité olympique américain

"C'était la bonne chose à faire". Voici la première réaction du comité olympique et paralympique américain après le report des Jeux de Tokyo, décidé mardi par le CIO en raison de la pandémie de coronavirus. "Cet été, les JO étaient censés constituer l'aboutissement de votre travail acharné et du rêve de votre vie, mais faire marche arrière par rapport à la compétition pour prendre soin de nos communautés était la bonne solution, a écrit la directrice générale Sarah Hirschland. Votre moment attendra pour que nous puissions nous réunir à nouveau en toute sécurité."

L'USOPC, pressée ces derniers jours par ses Fédérations d'athlétisme, de natation et de gymnastique de plaider auprès du CIO pour un report des JO, ne l'a fait que lundi soir après que plus des deux tiers des athlètes américains interrogés dans un sondage eurent fait de même. Sur quelque 4 000 athlètes américains sondés, plus de 1 780 avaient répondu. Et 68% d'entre eux ne pensaient pas que l'équité sportive pouvait être assurée si les Jeux se déroulaient aux dates prévues, du 24 juillet au 9 août.

25% des athlètes américains ne peuvent pas s'entraîner

Près de 65% des athlètes ont affirmé que leur préparation pour les JO avait été fortement perturbée par les mesures contre la pandémie, et 25% ont même dit qu'ils ne pouvaient pas du tout s'entraîner. "Nous avons entendu vos préoccupations et nous les avons partagées. Je vous remercie de nous avoir laissé du temps pour entendre les athlètes de tous les sports, avant de faire une recommandation au CIO", a conclu Sarah Hirshland.