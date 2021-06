Après une campagne très décevante lors de l'Euro U21, Sylvain Ripoll a sans doute très envie de redorer son image et celle de son équipe lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Mais selon les informations de L'Equipe , le sélectionneur peine à composer sa liste de joueurs convoqués pour cet évènement. Il est d'ailleurs dans l'incapacité de la présenter, comme prévu, à la mi-juin. Et pour cause : trois clubs français, voire quatre, refusent de libérer leurs joueurs pour les J.O. de Tokyo, qui ont lieu du 23 juillet au 9 août prochain.

Parmi eux, le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne veut pas laisser Kylian Mbappé prendre un vol pour Tokyo, quelques semaines seulement après l'Euro et surtout, à quelques jours de la reprise du championnat de France. Mais, selon, le PSG ne fait pas son attaquant vedette un cas particulier : Colin Dagba ne pourra également pas participer aux Jeux. Et le quotidien confirme l'information révélée par ESPN lundi : Neymar et Marquinhos sont également bloqués par le club parisien, tout comme Julian Draxler et Thilo Kehrer.