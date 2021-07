Le (faux) suspense est levé. A deux jours de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques 2020, à Tokyo, le CIO a levé le voile sur la ville qui accueillera la XXXV olympiade en 2032. Il s'agit de Brisbane. La capitale du Queensland, en Australie, va donc succéder à Tokyo, Paris (2024) et Los Angeles (2028).

Elle n'avait pas trop de soucis à se faire pour sa candidature, puisqu'elle était la seule en lice. Elle a donc logiquement été élue par les membres du Comité International Olympique et va d'ores et déjà préparer l'avenir avec, espérons-le, un peu plus de sérénité que la capitale nippone...

