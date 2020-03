Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo étaient programmés initialement du 24 juillet au 9 août 2020 avant leur report annoncé mardi, la nouvelle date envisagée pour leur coup d'envoi serait le 23 juillet 2021 selon NHK, le diffuseur public japonais qui cite des sources internes au sein du comité d'organisation. Après le report des JO, le président du Comité international olympique Thomas Bach avait assuré mercredi que "toutes les options sont sur la table" concernant les nouvelles dates, "avant ou pendant l'été 2021".

La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike avait évoqué vendredi la possibilité d'organiser les JO à une autre période que l'été, lorsque le climat dans la capitale nippone est moins chaud et moins éprouvant. Mais ce n'est pas l'option qui tient la corde selon la NHK. La nouvelle programmation des JO de Tokyo demeure "un défi", avait estimé Bach alors que le report des JO va nécessiter un chamboulement du calendrier sportif international déjà très chargé.

La flamme olympique exposée

Un groupe de travail, créé par le CIO et baptisé "Here we go" ("C'est parti !"), planche actuellement sur cette reprogrammation en lien avec le comité d'organisation et les 33 fédérations internationales présentes aux JO de Tokyo. Des discussions en cours autour de plusieurs dates pourraient aboutir à "une conclusion" d'ici une semaine, a indiqué samedi Yoshiro Mori, le patron du comité d'organisation des Jeux de Tokyo, à une chaîne de télévision.

Vidéo - "Le plus dur après le report des JO ? Tenir mentalement une saison de plus" 02:24

Le report des Jeux de Tokyo et des Jeux paralympiques qui devaient suivre du 25 août au 9 septembre, annoncé mardi en raison de la propagation du Covid-19, est une décision inédite en temps de paix. Mardi, lors de l'annonce du report d'environ un an des Jeux, le Premier ministre japonais Shinzo Abe avait affirmé qu'ils seraient "le témoignage de la défaite du virus" face à l'humanité.

Dimanche, NHK a par ailleurs affirmé que la flamme olympique serait exposée pendant un mois au complexe sportif J-Village à Fukushima, qui a servi de camp de base à des milliers de travailleurs humanitaires dans la lutte contre les conséquences de la catastrophe nucléaire de 2011.