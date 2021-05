La tenue des Jeux olympiques de Tokyo cet été serait une "mission suicide" alors que la pandémie de coronavirus continue de faire rage dans le monde, a estimé le patron du géant japonais du commerce en ligne Rakuten.

"Il est dangereux d'accueillir le grand événement international du monde entier", a déclaré le PDG Hiroshi Mikitani dans une interview accordée à CNN. "Le risque est donc trop grand et... Je suis contre la tenue des Jeux olympiques de Tokyo cette année", a déclaré M. Mikitani, décrivant les Jeux comme "une mission suicide".

Vendredi, le Japon a prolongé l'état d'urgence lié au coronavirus alors que le pays lutte contre une quatrième vague d'infections virales, qui met son système de santé sous pression. Les professionnels de santé ont déjà mis en garde à plusieurs reprises contre les pénuries médicales et l'épuisement des équipes.

Une annulation encore possible ?

A un peu plus de dix semaines de l'ouverture des Jeux, prévue le 23 juillet, l'opinion publique reste divisée, la plupart des Japonais étant favorables à un nouveau report ou à une annulation. Vendredi, une pétition visant à annuler les JO de Tokyo qui a recueilli plus de 351.000 signatures a été remise au gouverneur de la ville. M. Mikitani, qui a critiqué la façon dont le gouvernement a géré l'épidémie et l'organisation des Jeux cette année, a estimé qu'il n'était pas trop tard pour annuler l'événement: "Tout est possible".

Deux Japonais masqués, comme un symbole à plusieurs mois de JO incertains à Tokyo Crédit: Getty Images

Mais les organisateurs affirment qu'ils peuvent organiser les JO en toute sécurité grâce aux mesures de lutte contre le virus et font valoir une série de récents événements tests réussis, dont certains avec des athlètes étrangers. Le Premier ministre Yoshihide Suga a également déclaré aux journalistes vendredi: "Il est possible d'organiser des Jeux sûrs et sécurisés. Nous voulons poursuivre fermement les préparatifs".

