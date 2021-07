Jeux Olympiques

Les sponsors peuvent-ils être rentables et responsables dans le milieu sportif ?

LE CLUB JO – Virgil Caillet, directeur général de l'Union Sport & Cycle, et Alexandra Fournier-Bidoz, ancienne athlète et secrétaire général du think tank Sport et Citoyenneté, débattent de la responsabilité sociétale des sponsors à l'avenir sur le plateau de notre émission "Le Club JO".

00:02:36, il y a 13 heures