Maracineanu: "Ces Jeux sont placés sous le sceau de la transmission pour réussir les JO en France"

TOKYO 2020 - Invitée dans le Club JO, sur le plateau d'Eurosport, Roxana Maracineanu, ministre déléguée en charge des sports, a insisté sur l'importance de la transmission entre les jeunes athlètes et les entraîneurs et sportifs expérimentés dans le but de prendre suffisamment d'expérience pour que les Jeux olympiques de Paris en 2024 soient une totale réussite.

00:02:30, il y a 15 minutes