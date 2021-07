Les 6 infos de la nuit

Aviron : Les Français champions olympiques du deux de couple !

Tokyo 2020 Un journaliste grec renvoyé après des propos racistes IL Y A 12 HEURES

Un duel au couteau pour le gros lot : comment les Bleus sont devenus champions olympiques

Natation : Dressel contesté par Kolesnikov, Brousset s’invite en finale du 100m nage libre

Il faudra surveiller le chrono jeudi lors de la finale du 100m nage libre. Car, en demies, Kliment Kolesnikov a surpris son monde en s’offrant le record d’Europe et le meilleur temps (47"11). Favori à la victoire finale, Caeleb Dressel est juste derrière (47"23) et visera le record du monde de César Cielo (46"91). Huitième temps des demi-finales, Maxime Grousset a validé son ticket avec son meilleur chrono personnel (47"82).

Caeleb Dressel (États-Unis) Crédit: Getty Images

Natation : Ledecky larguée puis sacrée, Titmus encore titrée

Nuit contrastée pour Katie Ledecky. L’Américaine de 24 ans a été dépassée assez largement par ses concurrentes sur le 200m nage libre, où Ariarne Titmus a fait coup double . Mais quelques minutes plus tard, elle n’a laissé que des miettes à la concurrence pour remporter le titre sur 1500m nage libre , nouvelle distance olympique. Avec six titres aux JO en carrière, elle grimpe un peu plus dans la hiérarchie historique.

Judo : Pinot mangée d’entrée, Clerget aussi éliminé

Énorme déception pour Margaux Pinot. La Française, prétendante légitime à une médaille en -70kg, a pris la porte d’entrée , martyrisée par la Grecque Teltsidou et son Kumi Kata rugueux. Championne d’Europe en 2020, 3e aux Mondiaux 2019, la Française tombe de haut. Pour une médaille en judo ce mercredi, c'est rapé puisqu'Axel Clerget a été éliminé en 8es de finale...

Margaux Pinot aux JO de Tokyo Crédit: Getty Images

Aviron : Les Bleues qualifiées pour la finale

A croire que la performance du duo Boucheron-Androdias a lancé la délégation tricolore en aviron. Laura Tarantola et Claire Bové ont validé leur ticket pour la finale du deux de couple poids légers après deux demi-finales ultra-rapides. Rendez-vous jeudi à 3h10 pour l’explication finale et… une nouvelle médaille française ?

Tir à l'arc : Valladont ne refera pas le coup de Rio

En argent au Brésil, Jean-Charles Valladont a été éliminé d'entrée en 32es de finale face au Néerlandais van den Berg. Déception aussi pour Thomas Chirault, battu par Broeksma. La dernière chance française se nomme désormais Pierre Plihon

La vidéo pleine d’émotion

Une Marseillaise chargée d'émotions : les larmes de Boucheron et Androdias sur le podium

La vidéo pleine de provocation

Medvedev et la chaleur de Tokyo : "Si je meurs, qui sera responsable ?"

Le tweet "ah quand même"

La nuit a été historique pour la natation américaine. Mais pas que pour Katie Ledecky. 4es du relais 4x200m nage libre, les Américains ont échoué dans leur quête du podium pour... la première fois de l'histoire. Autrement dit, sur 95 relais disputés jusqu'ici, ils avaient systématiquement remporté une breloque. C'est la fin d'une série complètement folle.

Le point sur le tableau des médailles

Grâce à leur troisième titre à Tokyo, les Bleus remontent au 8e rang. Le Japon a repris la tête devant les USA à la faveur d’un bilan doré plus fourni (11 médailles d’or contre 10 aux USA).

La photo

On peut être sextuple championne olympique mais fondre en larmes à chaque sacre. Katie Ledecky peut en témoigner. Une médaille d'or, c'est toujours à part...

Katie Ledecky, en larmes après sa victoire sur 1500m nage libre Crédit: Getty Images

A suivre dès ce matin… et après

Le contre-la-montre masculin. Il y aura du beau monde à espérer la médaille d’or, dont Filippo Ganna, favori légitime, mais . Il y aura du beau monde à espérer la médaille d’or, dont Filippo Ganna, favori légitime, mais également Rémi Cavagna . On surveillera aussi Wout van Aert, qui cherchera à enfin remporter un grand titre international après ses deuxièmes places aux Mondiaux (chrono et épreuve en ligne) et sur la course des JO il y a quelques jours. Départ à 7h.

S'abonner Déjà abonné ? Se connecter Cyclisme Contre-la-montre H 07:00-08:00 Direct

La demi-finale des Bleues en basket 3x3. Il faudra un exploit face aux USA mais les Bleues ont une carte à jouer en demi-finale dès 10h. En tout cas, les plus grosses chances de médaille ce mercredi matin sont sans doute sur le playground de Tokyo.

Les Bleus du volley. Troisième match d'Earvin Ngapeth and co dans ces JO. Face à l'Argentine , une victoire pourrait grandement faciliter la tâche tricolore pour la suite.

Football France - Japon 13:20-15:33

Ugo Humbert face à l'obstacle Tsitsipas. Il va falloir être très solide mais le Français a le vent en poupe récemment et prend un pied pas possible dans ces JO. Alors, pourquoi pas ? A . Il va falloir être très solide mais le Français a le vent en poupe récemment et prend un pied pas possible dans ces JO. Alors, pourquoi pas ? A suivre en direct ici

Les Bleus du basket pour confirmer. Ils ont marqué les esprits face au Team USA. Alors il va falloir confirmer face aux Tchèques pour valider son ticket pour les quarts. Et . Ils ont marqué les esprits face au Team USA. Alors il va falloir confirmer face aux Tchèques pour valider son ticket pour les quarts. Et rêver d'or ? Rendez-vous à 13h.

BASKETBALL République Tchèque - France 13:50-16:03

Comment suivre les JO

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 sont à suivre en direct et en intégralité sur l'ensemble des plateformes d'Eurosport (Eurosport 1 et 2, Eurosport.fr et l'application Eurosport). Abonnez-vous à Eurosport ici

Tokyo 2020 Agbegnenou sacrée, Laurin bronzée, Brousset et le 3x3 en demi : le Top 5 des Bleus IL Y A 13 HEURES