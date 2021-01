" La tenue des Jeux est notre cap inflexible et, à ce stade, nous ne discutons de rien d'autre ", a affirmé M. Muto lors de cet entretien réalisé mardi. Le scénario d'une annulation " n'est pas en discussion ", a-t-il martelé. A quelque six mois de la cérémonie d'ouverture, le spectre de l'annulation est pourtant revenu hanter les JO de Tokyo-2020 ces dernières semaines.

Inquiets que l'événement n'aggrave encore la propagation locale de la maladie Covid-19, plus de 80% des Japonais sont désormais très réticents à organiser les JO cette année, préférant soit un nouveau report soit une annulation pure et simple, selon un récent sondage.

"Évidemment, les conditions à mettre en place seront très importantes", concède M. Muto, "et il va sans dire que nous avons besoin de la compréhension et du soutien de la population. Nous voulons préparer les Jeux en nous basant sur ces principes". "La situation sanitaire au Japon et dans le monde entier est très grave, et il est normal que beaucoup de gens soient nerveux", relève-t-il encore. Il croit cependant que si les campagnes de vaccination progressent et que le nombre d'infections diminue, l'opinion publique changera d'avis.