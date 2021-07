Le sacro-saint tableau des médailles est-il réellement le tableau des médailles, ou celui des médailles d'or ? Le CIO établit son classement en fonction du nombre de titres. Les médailles d'argent et de bronze ne servent en réalité qu'à départager les pays en cas d'égalité en nombre de médailles d'or. Vaut-il mieux deux médailles, mais en or, ou quinze, mais avec un seul sacre ? Question de point de vue.

D'ailleurs, depuis toujours, les Etats-Unis et d'autres pays anglo-saxons ont une lecture différente de cette hiérarchie. Ils effectuent un décompte différent, en classant les pays uniquement en fonction du nombre de médailles. Cela a le mérite d'offrir une vue plus globale de la force de chaque délégation, mais sans attribuer de plus-value à une médaille d'or. En caricaturant, si un pays compte trente médailles, toutes en or, et un autre trente médailles, toutes en bronze, ils seront classés au même rang.

Plutôt qu'un tableau des médailles, qu'il soit global ou celui des médailles d'or, nous avons donc opté pour un "Classement des nations", en donnant un coefficient à chaque place sur le podium :

3 points pour une médaille d'or

2 points pour une médaille d'argent

1 point pour une médaille de bronze

En cas d'égalité de points, les pays sont départagés par le nombre de médailles d'or, puis le nombre de médailles total en cas de nouvelle égalité.

Ce classement sera actualisé chaque soir jusqu'à la fin des Jeux Olympiques.

Le classement du vendredi 30 juillet

Ce vendredi soir, la hiérarchie a été totalement bouleversée avec des changements dans tous les sens dans le Top 5. La Chine a vécu une journée de folie avec 4 médailles d'or, 3 en argent et 2 en bronze, soit un total de 20 points engrangés. A l'inverse, les Etats-Unis ont connu un tout petit vendredi, à leur échelle, avec aucun titre, 2 médailles d'argent et 1 en bronze. Ils n'engrangent donc que cinq points et cèdent la première place.

Derrière, le Japon descend du podium, au profit du Comité olympique de Russie, dont les athlètes concourent sous bannière indépendante. Malgré deux titres et une médaille en bronze, les Japonais n'ont pas résisté au retour russe, dont la journée a été faste : 6 médailles pour un total de 11 points. Enfin, la Grande-Bretagne se hisse à la 5e place au détriment de l'Australie.

L'Italie continue quant à elle d'être la grande perdante du tableau des médailles officiel et, par voie de conséquence, la grande gagnante de notre système de comptage. Les Italiens totalisent 20 médailles, mais seulement deux titres. 15e au tableau des médailles, la "Squadra" pointe en 7e position de notre classement des nations.

