Le sacro-saint tableau des médailles est-il réellement le tableau des médailles, ou celui des médailles d'or ? Le CIO établit son classement en fonction du nombre de titres. Les médailles d'argent et de bronze ne servent en réalité qu'à départager les pays en cas d'égalité en nombre de médailles d'or. Vaut-il mieux deux médailles, mais en or, ou quinze, mais avec un seul sacre ? Question de point de vue.

D'ailleurs, depuis toujours, les Etats-Unis et d'autres pays anglo-saxons ont une lecture différente de cette hiérarchie. Ils effectuent un décompte différent, en classant les pays uniquement en fonction du nombre de médailles. Cela a le mérite d'offrir une vue plus globale de la force de chaque délégation, mais sans attribuer de plus-value à une médaille d'or. En caricaturant, si un pays compte trente médailles, toutes en or, et un autre trente médailles, toutes en bronze, ils seront classés au même rang.

Plutôt qu'un tableau des médailles, qu'il soit global ou celui des médailles d'or, nous avons donc opté pour un "Classement des nations", en donnant un coefficient à chaque place sur le podium :

3 points pour une médaille d'or

2 points pour une médaille d'argent

1 point pour une médaille de bronze

En cas d'égalité de points, les pays sont départagés par le nombre de médailles d'or, puis le nombre de médailles total en cas de nouvelle égalité.

Ce classement sera actualisé chaque soir jusqu'à la fin des Jeux Olympiques.

Le classement du jeudi 29 juillet

Les Etats-Unis, qui occupent "seulement" la 3e place du tableau des médailles, parce qu'ils comptent ce jeudi soir une médaille d'or de moins (14 contre 15) que la Chine et le Japon, restent en revanche en tête de notre classement. Mais la Chine s'accroche. De 13 points mercredi, l'écart est redescendu d'une unité ce jeudi. La Chine a notamment capitalisé sur son doublé en tennis de table (or et argent en simple dames) ou encore sur le titre de Yufei Zhang en natation sur le 200m papillon, où elle a devancé... deux Américaines, sans oublier le relais 4x200m dames où, là aussi, les Chinoises ont maté les Etats-Uniennes.

L'Italie continue d'être la grande bénéficiaire de notre système de comptage. Les Transalpins ont enfin intégré le Top 10 du tableau des médailles en décrochant leur 2e titre, mais leur total de 19 médailles leur permet de figurer au 7e rang de notre classement des nations. Autres gagnants : les Pays-Bas (11es du tableau officiel, 8es dans notre hiérarchie) ou le Brésil (17e et 13e). La France, 8e du tableau des médailles, n'apparaît qu'à la 10e, mais elle grimpe d'une place par rapport à la veille en rejoignant l'Allemagne, grâce à ses trois médailles d'argent ce jeudi.

