Le sacro-saint tableau des médailles est-il réellement le tableau des médailles, ou celui des médailles d'or ? Le CIO établit son classement en fonction du nombre de titres. Les médailles d'argent et de bronze ne servent en réalité qu'à départager les pays en cas d'égalité en nombre de médailles d'or. Vaut-il mieux deux médailles, mais en or, ou quinze, mais avec un seul sacre ? Question de point de vue.

D'ailleurs, depuis toujours, les Etats-Unis et d'autres pays anglo-saxons ont une lecture différente de cette hiérarchie. Ils effectuent un décompte différent, en classant les pays uniquement en fonction du nombre de médailles. Cela a le mérite d'offrir une vue plus globale de la force de chaque délégation, mais sans attribuer de plus-value à une médaille d'or. En caricaturant, si un pays compte trente médailles, toutes en or, et un autre trente médailles, toutes en bronze, ils seront classés au même rang.

Plutôt qu'un tableau des médailles, qu'il soit global ou celui des médailles d'or, nous avons donc opté pour un "Classement des nations", en donnant un coefficient à chaque place sur le podium :

3 points pour une médaille d'or

2 points pour une médaille d'argent

1 point pour une médaille de bronze

En cas d'égalité de points, les pays sont départagés par le nombre de médailles d'or, puis le nombre de médailles total en cas de nouvelle égalité.

Ce classement sera actualisé chaque soir jusqu'à la fin des Jeux Olympiques.

Le classement du mardi 3 août

Journée de recul pour les Bleus. Malgré une médaille surprise grattée en cyclisme sur piste, avec le bronze du trio Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal en vitesse par équipes, la délégation tricolore perd deux places dans notre classement des Nations, dépassée par l’Allemagne, boostée par deux sacres olympiques (Malaika Mihambo à la longueur et la poursuite par équipes femmes) et une multitude de médailles (7 au total), mais également par l’Italie, dorée en voile.

Dans les hautes sphères, la bataille fait rage entre la Chine et les Etats-Unis mais la première reste en tête, notamment grâce à des médailles d’or qui pèsent lourd. Mieux, elle a réussi à augmenter quelque peu son avance par rapport à lundi, grâce à trois titres olympiques ce mardi contre deux aux Américains. Alors, bis repetita mercredi ? Pas si sûr… A noter que le Japon, forcément plombé par la fin du judo notamment, continue sa dégringolade et figure désormais à la cinquième position.

