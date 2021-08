Le sacro-saint tableau des médailles est-il réellement le tableau des médailles, ou celui des médailles d'or ? Le CIO établit son classement en fonction du nombre de titres. Les médailles d'argent et de bronze ne servent en réalité qu'à départager les pays en cas d'égalité en nombre de médailles d'or. Vaut-il mieux deux médailles, mais en or, ou quinze, mais avec un seul sacre ? Question de point de vue.

D'ailleurs, depuis toujours, les Etats-Unis et d'autres pays anglo-saxons ont une lecture différente de cette hiérarchie. Ils effectuent un décompte différent, en classant les pays uniquement en fonction du nombre de médailles. Cela a le mérite d'offrir une vue plus globale de la force de chaque délégation, mais sans attribuer de plus-value à une médaille d'or. En caricaturant, si un pays compte trente médailles, toutes en or, et un autre trente médailles, toutes en bronze, ils seront classés au même rang.

Plutôt qu'un tableau des médailles, qu'il soit global ou celui des médailles d'or, nous avons donc opté pour un "Classement des nations", en donnant un coefficient à chaque place sur le podium :

3 points pour une médaille d'or

2 points pour une médaille d'argent

1 point pour une médaille de bronze

En cas d'égalité de points, les pays sont départagés par le nombre de médailles d'or, puis le nombre de médailles total en cas de nouvelle égalité.

Ce classement sera actualisé chaque soir jusqu'à la fin des Jeux Olympiques.

Le classement du mercredi 4 août

La Chine semblait tenir la corde mais ce mercredi a peut-être changé pour de bon la donne. La délégation chinoise est quasiment restée à l'arrêt, avec une seule médaille, en argent. Elle ne prend donc que deux points sur la journée, quand les Etats-Unis ont glané six médailles, dont une en or, grâce à la victoire de Sydney McLaughlin en athlétisme sur 400 mètres haies. Sans doute une des plus marquantes de la quinzaine pour Team USA.

Statu quo pour la France, toujours dans le top 10, à la 9e place. Mais les Bleus ont connu une petite journée, avec une seule médaille, en bronze. Ils voient l'Italie creuser l'écart, et les Pays-Bas se rapprocher. La France vivra jeudi une journée décisive, au cours de laquelle elle alignera plusieurs chances de médailles. Si elle ne capitalise pas, c'est peut-être sa place dans le Top 10 qui sera menacée, en même temps que l'objectif d'une quarantaine de médailles fixée par le CNOSF avant ces Jeux.

