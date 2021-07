Le sacro-saint tableau des médailles est-il réellement le tableau des médailles, ou celui des médailles d'or ? Le CIO établit son classement en fonction du nombre de titres. Les médailles d'argent et de bronze ne servent en réalité qu'à départager les pays en cas d'égalité en nombre de médailles d'or. Ce qui, parfois, donne des situations étonnantes.

Ainsi, le Kosovo (14e), qui compte deux médailles depuis le début des Jeux de Tokyo, mais toutes les deux du métal le plus précieux, devance ce jeudi soir l'Italie (15e), présente à 15 reprises sur le podium, mais qui a le tort de n'avoir décroché qu'un seul titre.

Tokyo 2020 Grousset pour un exploit, Picon pour l'histoire : Tout savoir sur la journée de jeudi IL Y A 27 MINUTES

Les relayeurs italiens, argentés lors du 4x100m nage libre. Crédit: Eurosport

Vaut-il mieux deux médailles, mais en or, ou quinze, mais avec un seul sacre ? Question de point de vue. D'ailleurs, depuis toujours, les Etats-Unis et d'autres pays anglo-saxons ont une lecture différente de cette hiérarchie. Ils effectuent un décompte différent, en classant les pays uniquement en fonction du nombre de médailles. Cela a le mérite d'offrir une vue plus globale de la force de chaque délégation, mais sans attribuer de plus-value à une médaille d'or. En caricaturant, si un pays compte trente médailles, toutes en or, et un autre trente médailles, toutes en bronze, ils seront classés au même rang.

Plutôt qu'un tableau des médailles, qu'il soit global ou celui des médailles d'or, nous avons donc opté pout un "Classement des nations", en donnant un coefficient à chaque place sur le podium :

3 points pour une médaille d'or

2 points pour une médaille d'argent

1 point pour une médaille de bronze

Nous l'actualiserons chaque soir jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Premier constat : ce mercredi soir, notre Top 5 est différent du tableau des médailles officiel du CIO comme du décompte "américain".

Tableau des médailles officiel

1. Japon

2. Chine

3. Etats-Unis

4. Comité Olympique Russe

5. Australie

Tableau par nombre de médailles (méthode US)

1. Etats-Unis

2. Chine

3. Japon

4. Comité Olympique Russe

5. Australie

Classement des nations (Eurosport)

1. Etats-Unis

2. Chine

3. Japon

4. Comité Olympique Russe

5. Grande-Bretagne

L'Italie serait quant à elle la grande gagnante. En toute logique, puisqu'elle est la grande perdante de la primauté exclusive donnée aux titres. 15e du tableau des médailles officiel, l'Italie remonterait à la 7e place dans notre classement. La France, elle ne bougerait pas beaucoup, mais elle sort tout de même du Top 10.

Classement des nations Eurosport au 28 juillet

Entre parenthèses, le classement au tableau des médailles officiel.

PAYS POINTS 1. Etats-Unis (3) 64 2. Chine (2) 57 3. Japon (1) 52 4. Comité Olympique Russe (4) 47 5. Grande-Bretagne (6) 32 6. Australie (5) 29 7. Italie (15) 23 8. Corée du Sud (7) 21 8. Pays-Bas (10) 21 10. Allemagne (8) 18 11. France (9) 16 11. Canada (11) 16 13. Suisse (16) 11 14. Hongrie (12) 10 15. Taiwan (17) 10

Tokyo 2020 Un titre au finish, Humbert et Chardy en quart, la démonstration en basket : le top 5 des Bleus IL Y A 2 HEURES